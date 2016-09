Unfallserie auf neuem Zubringer: Was jetzt ein Fahrlehrer rÃ¤t

Unfallserie auf neuem Zubringer: Was jetzt ein Fahrlehrer rät

Nach einer Reihe schwerer Unfälle an einer Kreuzung des Autobahnzubringers Schneeberg wird über die Gründe gerätselt. Ein Verkehrs-Experte hat eine simple Antwort parat.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 29.09.2016



Schneeberg. Es ist eins der heiß diskutierten Themen in der Region: die seltsame Serie an Kollisionen auf dem neuen Autobahnzubringer bei Schneeberg. Im Kreuzungsbereich mit der Bundesstraße 93 auf der Weißbacher Kuppe hatte es laut Polizei in den vergangenen zwei Monaten bereits acht Mal gekracht. Über die Gründe gibt es verschiedene Theorien.

Die einen glauben, es fehle ein Stopp-Schild, die anderen halten das Aufstellen einer Ampel für sinnvoll. Und der Schneeberger Bürgermeister Ingo Seifert (Freie Wähler) hatte anlässlich eines schweren Unfalls mit mehreren Verletzen am Wochenende noch einmal gefordert, die Kreuzung durch einen Kreisverkehr zu ersetzen. Ideen, so scheint es, gibt es viele. Nur, was hilft?

Der Schneeberger Fahrlehrer Michael Rudolph kennt die Trasse gut. Erst kürzlich fuhr er an der Kreuzung vorbei, nach dem sich ein Unfall ereignet hatte. "Das Auto stand auf dem Feld und der Rettungshubschrauber auf der Straße." Es gebe Probleme, ja, sagt er. Doch viele der genannten Verbesserungsvorschläge wertet er kritisch. Variante 1, die Ampel: Das sei die schlechteste Lösung, sagt Rudolph. Denn dann würden sich bei Rot die Lastwagen aus Richtung Langenweißbach am Hang stauen. "Spätestens beim Dritten drehen im Winter die Reifen durch und es geht nichts mehr", erklärt er. "Die Situation ist jetzt schon schlecht, mit einer Ampel wird sie noch schlechter."

Variante 2, das Stopp-Schild: Wenn Autofahrer aus Fahrtrichtung Weißbach gezwungen sind, an der Kreuzung zu halten, könnten sich die Unfälle reduzieren - so die Hoffnung der Stopp-Schild-Verfechter. Rudolph aber ist skeptisch: Nur wenige Fahrer würden sich überhaupt an das Schild halten. "Und wer das Zeichen Vorfahrt gewähren missachtet, hält auch nicht beim Stopp-Schild", sagt er.

Variante 3, der Kreisverkehr: Wer auf dem Autobahnzubringer weiter in Richtung Werdau fährt, kommt an mehreren Kreiseln vorbei. Eine Lösung für die Weißbacher Kuppe? Jain, sagt Rudolph. Die Kreisverkehre in der Region seien häufig viel zu klein dimensioniert, zudem fehle die Übersicht. "Dadurch wird der Verkehr zu stark ausgebremst." In Betracht komme ein Kreisel daher nur, wenn man ihn sehr groß baut. "Dann muss man aber das Feld nebenan platt machen."

Das Fazit: Rudolph rät, erst einmal abzuwarten. "Das Problem ist nicht die Kreuzung sondern die Unaufmerksamkeit vieler Fahrer." Die Leute müssten sich zunächst an die neue Verkehrsführung gewöhnen, sagt er. Helfen könne dabei auch, Autofahrer schon in einigen hundert Metern Entfernung mit einem Schild auf den gefährlichen Brennpunkt hinzuweisen.

Zudem empfiehlt Rudolph zwei weitere Änderungen: Erstens müsse das große Schild, das an der B 93 steht und Autofahrern aus Richtung Langenweißbach den Weg weist, verändert werden. "Darauf ist im Moment ein gesperrter Waldweg ausgeschildert. Das verwirrt." Und zweitens müsse man die rot-weißen Tafeln, die auf den Verkehrsinseln stehen, versetzen. "Die sind so ungünstig platziert, dass dahinter ein Motorrad verschwinden kann."