Unfallserie auf neuem Zubringer: Was sich jetzt ändern soll

Wie lässt sich die Unfall-Kreuzung bei Schneeberg entschärfen? Diese Frage war nun Thema einer großen Verkehrsschau. Die Antwort dürfte viele Autofahrer enttäuschen.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 30.11.2016



Schneeberg. Trümmerteile, demolierte Autos, Verletzte: Seit Monaten ist der Autobahnzubringer Schneeberg Schauplatz schwerer Verkehrsunfälle. Im Kreuzungsbereich mit der Bundesstraße 93 auf der Weißbacher Kuppe knallt es fast im Wochentakt. Zwölf Kollisionen haben sich laut Polizei bisher ereignet, dabei wurden dreizehn Personen verletzt, elf davon schwer. Der Sachschaden dürfte inzwischen in die Hunderttausende gehen.

Bei einer großen Verkehrsschau sprachen Politiker, Planer und Verkehrsbehörden jetzt vor Ort über die Unfallserie - und deren Ursachen. Ein Sprecher der Polizei erklärte, ein Großteil der Unfälle gleiche sich im Ablauf. Immer wieder würde es zu Zusammenstößen kommen, wenn Autofahrer aus Richtung Langenweißbach an der Kreuzung versuchen, links nach Schneeberg abzubiegen. Die typische Unfallursache: das Missachten der Vorfahrt. Was also tun?

Erklärte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Bauherr im September zunächst, dass eine gewisse Unfallhäufung bei Neubauten nicht ungewöhnlich sei, arbeiten die Verkehrsbehörden inzwischen an einer Lösung. Erst wurden Blinklichter montiert, dann neue Schilder. Seit einigen Wochen ist nun eine veränderte Verkehrsführung in der Probe.

Eine von zwei Fahrspuren auf der Bundesstraße 93 aus Richtung Langenweißbach war nach einer Ortsbegehung Ende Oktober eingezogen worden. Das Problem sei, sagt die Unfallkommissions-Chefin im Erzgebirge, Annerose Lühr, dass sich Autofahrer nicht richtig einordnen würden. "Schuld ist die Spuraufteilung, die kommt zu spät." Dadurch entstehe Stress. Weniger Spuren sollen jetzt den Stresspegel senken.

Forderungen nach dem Umbau des Knotens zum Kreisverkehr, wie sie etwa der Schneeberger Stadtrat und viele Autofahrer erheben, lehnten die Planer hingegen bislang ab. Und dabei bleibt es wohl auch. Ein Kreisverkehr sei indiskutabel, hieß es bei der Verkehrsschau. "Wer keine Vorfahrt gewährt, fährt auch im Kreisverkehr falsch", erklärte Frank Weigel vom Lasuv. Der Bau sei geprüft, aber verworfen worden, weil er den Verkehr vom Zubringer zu stark behindere. Einwände, weiter in Richtung Werdau stünden zwei Kreisel, konterte er: "Ja, und der erste ist eine Unfallstelle."

Ergebnis des einstündigen Treffens: Weitere bauliche Veränderungen sind vorerst nicht geplant. Beobachten will man aber die Rechtsabbiegerspur aus Richtung Schneeberg - diese sei zu kurz. Die Sperrung einer Spur auf der B 93 mit Baken soll diese Woche hingegen entfallen. Dafür wird die Straße an einer Stelle optisch mit Markierungen eingeengt. Dass, so hoffen die Planer, soll die Lösung bringen. Was sie bestärkt: Seit die neue Verkehrsführung am Berg gilt, gab es keine Linksabbieger-Unfälle mehr. Dafür krachten jedoch zwei Fahrer aus Kirchberg kommend in den Gegenverkehr.

Die Bürgermeisterin aus Hartmannsdorf bei Kirchberg, Kerstin Nicolaus (CDU), kommentiert das Treffen im sozialen Netzwerk Facebook im Nachgang so: "Hier wurde ein Lösungsvorschlag von der Verkehrsbehörde gefunden, der auf Zustimmung traf." Auf Nachfrage erklärt sie: "Gut ist, dass die Baken wegkommen." Diese seien im Winter eine Staugefahr. Und es gebe den Kompromiss, zu Jahresbeginn erneut zu schauen, wie sich die Situation entwickelt hat. So soll im Januar eine weitere Verkehrsschau stattfinden - neue Veränderungen nicht ausgeschlossen.