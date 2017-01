Unsichere Zukunft für Gasthof auf dem Auersberg

Mehrfach wechselten die Pächter des Ausflugslokals in Eibenstock. Jetzt gibt es wieder Schließungs-Gerüchte. Was ist dran?

Von Heike Mann

erschienen am 31.12.2016



Eibenstock. Aushängeschild und Hausberg für die Stadt Eibenstock - das ist der 1019 Meter hohe Auersberg. Aber tut die Stadt zu wenig für den dort 1907 eröffneten Berggasthof? Das sagt zumindest Nils Bocek, Wirt seit April 2014. Er wohnt mit seiner Frau in dem Haus und kennt seine Macken: "Undichte Dachfenster, Heizung, Lüftung, sanitäre Anlagen auf dem Stand von kurz nach der Wende." Das Versprechen, die Fassade zu erneuern, sei außerdem nicht eingehalten worden. Weil die Bewirtschaftungskosten ins Unermessliche gestiegen seien, müsse die Stadt in die energetische Sanierung des Hauses investieren.

Chancen für größere Investitionen der Stadt in den Berggasthof sieht Bürgermeister Uwe Staab (CDU), "wenn sich der wirtschaftliche Betrieb stabilisieren würde." In der Stadt kursieren Gerüchte, die vom Gegenteil ausgehen. Nach der Komplettsanierung 1992 bis 1994 habe sich die Stadt laut Staab zumindest um notwendige Reparaturen gekümmert, die Kosten dafür beziffert er auf 43.000 Euro in den letzten drei Jahren. Nachdem es mit den beiden vorherigen Pächtern massive Probleme gegeben hatte, war man im Rathaus froh, dass sich mit Bocek ein Wirt gefunden hatte, der auch im Gasthof wohnt. Jüngst hätten sich aber Beschwerden in der Tourist-Information gehäuft. Demnach würden Gäste abgewiesen oder unfreundlich bedient und es wäre oft zu. Tatsächlich hat der Betreiber die Öffnungszeiten kürzlich geändert. Statt immer bis 21 Uhr ist jetzt Dienstag bis Donnerstag 11 bis 17Uhr geöffnet, Freitag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Gestern blieb allerdings die Tür zum Gasthof zu, trotz Traumwetters und vielen, die sich auf den Weg zum Auersberg gemacht hatten. "Vorbereitung für Silvester", gab Bocek als Entschuldigung an. Die Party für 45 Gäste müssen er, seine Frau und der einzig verbliebene Kellner allein stemmen. "Wir haben ein Arbeitskräfte-Problem", so der Wirt.

Wie es 2017 für ihn weitergeht, darüber ist er sich im Unklaren. Nach einer kurzen Pause will er in der zweiten Januarwoche mit dem normalen Betrieb zunächst weitermachen. Er befürchtet, dass ein Rechtsstreit mit der Stadt auf ihn zukommt, denn die habe angekündigt, dass sie ihn aus dem Berggasthof raushaben will. Bocek aber würde gern weiter auf dem Auersberg bleiben. Der Pachtvertrag zwischen ihm und der Stadt läuft bis 2018.