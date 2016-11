Unsicheres Terrain unterm Grunertberg: Wismut greift durch

Der rätselhafte Tagebruch von Silvester 2014 hat teure Nachwirkungen. Weil das Gebirge unterirdisch weiter bröckeln kann, plant der Bergbausanierer eine aufwändige Sicherung. Die kostet 1,75 Millionen Euro.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 22.11.2016



Bad Schlema. Knapp zwei Jahre danach erinnert am Grunertberg in Bad Schlema kaum noch etwas an das riesige Loch, das sich damals in der Straße aufgetan hat - nur wenige Meter vom nächsten Haus entfernt. Doch da sind zwei Blechrohre, die in die Tiefe führen. Einmal pro Woche erscheint ein Wismut-Mitarbeiter und lässt ein Bleigewicht an einer Leine hinunter. Nachdem 60 Meter Seil von der Trommel abgespult sind, kommt das Lot zur Ruhe.

Das bedeutet, dass die Gesteinsmassen, die damals im Schacht 38 nach unten gebröckelt sind, noch immer verkeilt in der Röhre liegen. Sollte das Lot eines Tages etwas anderes anzeigen, wäre das ein Zeichen dafür, dass das Gebirge erneut in Bewegung geraten ist, erläutert Peter Wolff, Projektleiter Verwahrung und technische Dienste bei der Wismut. Die Bergleute trauen dem Braten nicht. "Das Gestein an dieser Stelle ist nicht das festeste", sagt Wolff. "Vorläufig ist die Situation unter Kontrolle, aber das Gelände ist nicht langzeitstabil." Mit anderen Worten: Es könnte wieder passieren.

Das weiche Gestein war die Ursache für den rätselhaften Tagebruch an Silvester 2014. Das Loch war damals abseits von Schacht 38 entstanden, weshalb sich zunächst niemand einen Reim darauf machen konnte. Die Wismut ließ alte Bergakten aus russischen Archiven kommen und setzte Dutzende Bohrungen. Des Rätsels Lösung lautete: Die instabile Schachtwand hatte nachgegeben. Das weiche Gestein aus dem umgebenden Gebirge war nach und nach in die Schachtröhre gefallen. So entstand eine schlauchförmige Bruchzone, die erst viele Meter neben dem Schacht zu Tage trat.

Seit 1987 hatte Schacht 38 als gesichert gegolten. Wie sich zeigte, war er es nicht. Nun bereitet die Wismut eine groß angelegte Nachverwahrung vor. Die Arbeiten beginnen im März und dauern anderthalb Jahre. Kosten: 1,75 Millionen Euro. Die 30 Jahre alte Betonplombe wird dabei durchbohrt und die instabile Schachtröhre voll Beton gepumpt. Die Pläne stammen von der Deutschen Montan Technik Leipzig.

Das lockere Gebirge in der Umgebung der Schachtröhre soll durch Beton-Injektionen stabilisiert werden. "Dafür setzen wir 32 Bohrungen, durch die wir Beton in alle kleinen Hohlräume zwischen den lockeren Massen pressen", sagt Susann Krächan, Fachgebietsverantwortliche bei der Wismut. Weil dieses Hineinpressen langsam - sozusagen mit Fingerspitzengefühl - erfolgen muss, sind allein für die Injektion 1200 Arbeitsstunden veranschlagt worden. Am Ende soll aus dem weichen Gebirge unterm Grunertberg ein harter Betonklotz geworden sein.

"Nach menschlichem Ermessen dürfte dann nichts mehr passieren", sagt Projektleiter Wolff, der das Ende der Arbeiten nicht mehr bei der Wismut erleben wird. Er ist dann Rentner. "Aber ich werde mich manchmal mit meinem Frühstück neben die Baustelle setzen und zusehen", sagt er. Obwohl Peter Wolff ein alter Hase ist, hat auch er eine solche Verwahrung noch nicht erlebt.