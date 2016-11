Vier Verletzte bei Unfall auf Zubringer

erschienen am 15.11.2016



Wieder hat es gekracht: Auf der Bundesstraße 93, dem neuen Autobahnzubringer von Schneeberg nach Kirchberg hat es gestern Abend einen schweren Unfall gegeben. Am Abzweig nach Weißbach kollidierten ein Skoda und ein VW-Bus. Dabei wurden vier Personen verletzt, davon mindestens eine Person schwer. Die Beifahrerin im Skoda musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden, weil sie bei dem Unfall eingeklemmt worden war. Wie genau der Unfall passiert ist, dazu gibt es noch keine Erkenntnisse. Es ist nicht das erste Mal, dass es an der Kreuzung gekracht hat. Es gab an dieser Stelle seit Eröffnung der Umgehungsstraße mehrere schwere Unfälle, den letzten am 20. Oktober. Im Einsatz waren gestern die Feuerwehren Schneeberg und Weißbach, mehrere Rettungswagen sowie die Polizei. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden. (nikm)