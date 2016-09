Vom Ehrenamt zum Drogenhandel

Sandy R. hatte ihr Leben scheinbar im Griff: Sie kümmerte sich um drei Kinder, ein viertes war unterwegs. Sie arbeitete sogar ehrenamtlich. Doch dann kam ihr der Drogenhandel dazwischen.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 16.09.2016



Aue/Chemnitz. Aue, Schneeberg, Affalter, Lößnitz: Wohin Sandy R. (37) auch fuhr, die Polizei wusste Bescheid. Stunde um Stunde verfolgten die Beamten, bei welchem Mobilfunkmast sich das Handy der Auerin einloggte. Im Februar und März wurde ihr Telefon etwa vier Wochen lang überwacht.

Schwarzenberg, Breitenbrunn, Johanngeorgenstadt: Tauchte diese Abfolge auf, ahnten die Beamten, dass die Auerin nach Tschechien unterwegs war, um Crystal zu besorgen. Denn Sandy R. war eine Drogenhändlerin. Nachdem ihr Mann ins Gefängnis musste, hatte sie sein Geschäft übernommen. Vermutlich dauerte alles nur zwei Monate, aber in dieser kurzen Zeit soll sie mit Crystal Meth im Wert von 100.000 Euro gehandelt haben. Seit Anfang September steht Sandy R. zusammen mit zwei Komplizen vor dem Landgericht Chemnitz. Gestern wurden weitere Details ihrer kurzen Drogenhändler-Karriere bekannt.

Schon bei ihrer ersten Besorgungsfahrt hatte sie 10.000 Euro dabei. "Es muss Ihnen richtig gut gegangen sein", sagte Oberstaatsanwalt Siegfried Rümmler. Das Geld sei aus den Geschäften ihres Mannes übrig gewesen, erklärte Sandy R.

Während sie Meth für Zehntausende Euro umsetzte, kümmerte sich die 37-Jährige um drei Kinder im Alter von fünf, neun und zwölf Jahren. Das vierte Kind war unterwegs. Trotzdem nahm sie die Droge auch selbst, etwa ein Gramm pro Tag. Die Menge, sagt sie, sei geschätzt. "Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil es ja da war."

Noch während sich Sandy R. in der Chemnitzer Frauenklinik auf die Entbindung vorbereitete, wickelte sie mehrere Deals ab. Dass sie im Krankenhaus damit durchkam, mag auch daran gelegen haben, dass man ihr die Drogenhändlerin nicht ansah. Sie wirkte wie eine Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht. Jahrelang hatte sie als Verkäuferin in Aue gearbeitet. Unter dem Dach der Kirche leistete sie ehrenamtliche Arbeit. Ihren Mann hatte sie bei einem christlichen Treffen in Johanngeorgenstadt kennengelernt. Petr M. (35), ein Tscheche, der ihr bei den Drogenkäufen jenseits der Grenze half, beschrieb sie vor Gericht als "sehr herzliche" Frau.

Das Meth, das Petr M. in Teplice orderte, besaß keine sehr hohe Qualität. Das nährte den Verdacht, dass er die Ware streckte, ehe er sie an Sandy R. weitergab, die dafür den Preis für doppelt so reines Meth zahlen musste. Vor Gericht beteuerte der Tscheche aber, er habe nichts daran verdient, sondern Sandy R. aus Dankbarkeit geholfen, nachdem ihr Ehemann ihn im Knast unterstützt hatte. "Ich habe in Aue umsonst gewohnt, umsonst gegessen, ich bekam Crystal, wenn ich es wollte", sagte er. "Ich war in Deutschland."

Dem Tschechen drohen reichlich vier Jahre Gefängnis, Sandy R. muss sich auf fünf bis sechs Jahre einstellen. Ihr Neugeborenes wächst derweil bei einer Pflegefamilie auf, die anderen drei Kinder leben seit der Verhaftung ihrer Mutter im Heim.