Vor Verfall und Abriss gerettet

Der alte Friedhof in Schönheide wurde 1995 aufgegeben. Um Grüfte und Kapelle auf dem großen Areal kümmern sich ein Verein und die Kirchgemeinde. Ein Schönheider hat eine besondere Beziehung zum Friedhof.

Von Heike Mann

erschienen am 07.12.2016



Schönheide. Christian Leistners Großmutter Gerda Oelschlegel war die letzte Heimbürgin von Schönheide. Die Tätigkeit, der sie bis 1990 nachging, bestand darin, die Toten in ihren Häusern für die Beerdigung herzurichten. Sie kümmerte sich auch um die Aufbahrung in der Friedhofskapelle. "Meine Mutter ist quasi auf dem Friedhof aufgewachsen", erklärt der heute 30-jährige Christian Leistner. Und er wiederum mit den Geschichten seiner Mutter und seiner Großmutter. Für den Friedhof habe er sich schon immer interessiert. Er wollte sich nicht damit abfinden, dass das Areal mit seinen Gebäuden immer mehr verfiel. Im Kirchenvorstand, dem er angehört, fand er offene Ohren dafür, das Gelände nach den 20 Jahren der Totenruhe umzugestalten und die Bauten zu erhalten. Das große Ziel: Der alte Friedhof soll ein Park werden.

Das Gelände ist Eigentum der Kirchgemeinde. Seit einem Jahr wird es von einer ehrenamtlichen Arbeitsgruppe aus fünf Männern auf Vordermann gebracht. Sie haben frische Erde aufgezogen und Wiese angesät, Wildwuchs und Wurzelstöcke entfernt. Zurzeit entsteht ein neuer Zaun. Die Grüfte von Familien, die einst die Industrialisierung im Ort vorangetrieben haben, will man erhalten.

Auch an der Friedhofskapelle hat sich einiges getan. 20 Jahre ungenutzt, verkam sie zuletzt immer mehr zu einem Lager. Christian Leistner sortierte aus, räumte aus, stieg in zehn Meter Höhe, um an der Kapellendecke den Dreck zu beseitigen, kroch auf den Knien, um den Boden und die Kirchenbänke von Staub zu befreien. Handwerker aus dem Ort halfen zum Beispiel bei der Sicherung der Bleiglasfenster.

Zum Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr konnte die Kapelle erstmals wieder besichtigt werden. Leistner, auch Ortschronist, hatte eine Ausstellung zur Geschichte vorbereitet. "Das Interesse war groß", so der 30-Jährige. Er möchte, dass die unter Denkmalschutz stehende Kapelle erhalten bleibt und nichts daran verändert wird. "Ob und wofür sie später genutzt wird, ist offen."

Familien von Großindustriellen wie Oschatz, Flemming oder Ebersberger haben Grüfte auf dem Friedhof besessen. Besonders monumental ist die der Edlen von Querfurth, 1905 erbaut. Deren Abriss war 2003 eigentlich besiegelt. Die Besitzer des Eisenwerks Schönheiderhammer waren 1946 aus Schönheide vertrieben worden, die Nachfahren der Familie hatten kein Interesse mehr am Ort und der Grabstätte. Fehlende Pflege ließ sie verfallen. Einige Schönheider wollten sich damit nicht abfinden. Die "Notgründung" eines Vereins bewahrte das Bauwerk vorm Abriss. "Wir sind der Meinung, dass es baugeschichtlich, architektonisch und kulturhistorisch erhaltenswert ist", so Thomas Heine, Vorsitzender des Vereins für den Erhalt historischer Bauwerke in Schönheide. "Die Familie der Edlen von Querfurth hat die Ortsgeschichte mit geprägt." Der Besitz ist an den Verein übergegangen, der kümmert sich jetzt um das tempelartige Gebäude. Wildwuchs wurde entfernt, der Dachstuhl repariert, das Dach abgedichtet, eine vom Einsturz bedrohte Einfassungsmauer abgetragen.

Nachdem die Gruft 1931 verschlossen worden war, konnte man zum Tag des offenen Denkmals erstmals die drei Meter hinab in die Gruft steigen. Dort stehen fünf Särge von lange verstorbenen Mitgliedern der Familie Querfurth. Die drei Zinksärge sind überaus kunstvoll gearbeitet. Auf den Deckeln liegen zum Teil persönliche Erinnerungsstücke der Bestatteten.

Die Pietät zu bewahren, ist für den Verein von Bedeutung. "Das Bauwerk soll der Nachwelt erhalten werden. Das bedeutet nicht, dass wir einen Großindustriellen besonders verehren oder das Bauwerk in altem Glanz erstrahlen lassen wollen", erklärt Thomas Heine. Was für den Fortbestand erforderlich ist, wird noch viel Mühe und Geld kosten. "Aber wir sind uns bewusst, dass damit ein wichtiges Zeugnis der Ortsgeschichte erhalten wird."