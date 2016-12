Warum es vom Tribünendach tröpfelt

Blick ins Stadion: Die Arbeiten auf dem Areal im Auer Lößnitzgrund gehen weiter planmäßig voran. Allerdings ist jetzt ein Problem aufgetreten.

Von Ralf Wendland

erschienen am 17.12.2016



Aue. Intensiv gearbeitet wird derzeit im Sparkassen-Erzgebirgsstadion in Aue vor allem an der neuen Haupttribüne. Im Bereich der Westtribüne, die bereits in Betrieb ist und gut genutzt wird, gibt es jedoch ein Problem: Bei Regen werden die darunter stehenden Gäste des FC Erzgebirge Aue nass, weil es vom Dach tropft.

Nun hat eine nochmalige bauliche Prüfung ergeben, dass es keine Mängel in der Dachkonstruktion über der Stehplatztribüne gibt. Das Dach ist dicht, heißt es aus dem Landratsamt des Erzgebirgskreises. Allerdings räumt Beigeordneter Andreas Stark ein: Bei ungünstiger Witterung, etwa bei Frost-Tau-Wechsel, könne sich Kondenswasser bilden und bei plötzlich einsetzendem Frost sind Vereisungen unter der Dachdeckung möglich. Die Behörde erklärt das wie folgt: Wenn es wärmer wird oder die Sonne aufs Dach scheint, tauen die Vereisungen. Das führe zum einen zu der von den Fans festgestellten Tropfenbildung. Zum anderen würde bei Windstille und Punktspielen des FCE mit 4000 bis 5000 Personen auf der Westtribüne zusätzlich Wasserdampf produziert. Die Folge: Es bildet sich zusätzlich Kondenswasser. "Die herabfallenden Tropfen sind also vor allem witterungsbedingt. Zudem spielt uns die Talkessel-Lage des Stadions nicht gerade in die Karten", sagt Andreas Stark. Damit müsse man aber leben.

An der Problembehebung wird gearbeitet. Allerdings, so der Beigeordnete, werde kein Zwischendach eingezogen. Außerdem sei die Dachdeckung der Haupttribüne des Erzgebirgsstadions eine Standardkonstruktion, die auch bei anderen modernen Stadionbauten, zum Beispiel in Chemnitz, Mainz, Augsburg oder Regensburg, zum Einsatz gekommen ist.