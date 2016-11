Was Besucher auf dem Weihnachtsmarkt erwartet

In Schneeberg beginnt der Aufbau von 32 Buden - ein altes Wahrzeichen kehrt nach vielen Jahren zurück

erschienen am 07.11.2016



Schneeberg. 47 Tage vor Heiligabend beginnt in Schneeberg der Aufbau des Weihnachtsmarktes. Was Gäste erwartet, wann der Baum kommt und welche Neuerung es gibt: Die "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wann kommt der Baum?

Dieses Jahr ziert eine Blaufichte den Weihnachtsmarkt. Eine Schneeberger Familie stellt sie zur Verfügung. Der Baum, rund 16 Meter hoch, wird am Donnerstagmorgen an der Hartensteiner Straße 13 gefällt und im Anschluss zum Markt transportiert. Die Straße bleibt laut Stadt deshalb zwischen 7 und 11 Uhr gesperrt. Um beim Transport Schäden an parkenden Fahrzeugen zu vermeiden, ist auch das Parken dort nicht erlaubt. Autofahrer müssen bis in die Mittagsstunden mit Behinderungen am Postplatz, am Fürstenplatz und am Markt rechnen.

Ab wann beginnt der Aufbau des Weihnachtsmarktes?

Der Aufbau beginnt heute und dauert voraussichtlich bis zum 24. November. In diesem Jahr laden 32 Marktstände die Besucher zum Bummeln ein - von der Volkskunst-Bude bis zum Glühweinstand. Für Kinder dreht sich ein Karussell; die Märcheneisenbahn fehlt auch nicht. Eröffnet wird der Markt am 25. November mit dem Anschieben der Pyramide. Höhepunkt ist wie immer das Lichtelfest am zweiten Adventswochenende, bei der die große Bergparade durch die Stadt zieht. Der Markt ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 20 Uhr, an den Adventssonntagen von 11 bis 20 Uhr.

Was gibt es Neues?

An einer tschechischen Bude wird dieses Jahr Bierfleisch und landestypischer Schnaps verkauft. Wie Marktleiterin Heidi Schmidt erklärt, forderten die Besucher zunehmend mehr Stände für Essen und Trinken. "Der Weihnachtsmarkt ist heute eher ein Treffpunkt. Die Leute kommen seltener, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen." Die Umsätze der Volkskunst-Buden gingen seit Jahren zurück.

Kehrt die Kaue zurück?

Ja. Seit dem Lichtelfest 1963 zierte eine symbolische Kaue - früher ein klassisches Eingangsportal zum Bergwerk - den Markt. Doch weil sich ihr Zustand im Lauf der Jahrzehnte verschlechterte, konnte sie vermutlich ab 2005 nicht mehr aufgestellt werden. Nun kehrt sie zurück. Die Kaue wird voraussichtlich am 17. November am Eingang des Marktes aufgestellt.

Und wann ist Schluss?

Der Markt hat bis zum 21. Dezember geöffnet. Noch am selben Tag beginnt der Abbau. Bis zum 14. Januar sollen alle Buden und der Baum verschwunden sein. (juef)