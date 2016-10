Was BÃ¼hne und grÃ¼nen Rasen verbindet

Was Bühne und grünen Rasen verbindet

Blick ins Stadion: Wie die Arbeiten auf dem Areal in Aue vorangehen, ist nicht nur für Bauherren und Spieler interessant. Auch ein weltbekannter Fan des FC Erzgebirge hat der Baustelle einen Besuch abgestattet.

Von Ralf Wendland

erschienen am 15.10.2016



Johanngeorgenstadt/Aue. Er ist auf der einen Seite durch und durch Musiker und bereist die ganze Welt. Andererseits ist er sehr sportbegeistert und in alle Richtungen interessiert - ob Fußball, Handball, Radsport oder Boxen. Der Gitarrenvirtuose Vicente Patiz ist ein waschechter Erzgebirger und da ist es keine Frage, dass sein Fußball-Herz für den FC Erzgebirge Aue schlägt.

"Das erste Spiel, das ich gesehen habe, war zu Zeiten der BSG Wismut Aue Mitte der 80er-Jahre gegen Dresden", erinnert sich der 40-Jährige: "Damals gab es nur Stehplätze im Stadion." Das Fan-Paket bestand aus einer weißen Mütze mit BSGAufschrift und einer Trillerpfeife. Wenn der Johanngeorgenstädter daran denkt, muss er schmunzeln. Bis heute ist eine Fanbindung zum Auer Fußball gegeben. "Was ich sehr spannend finde ist der Gedanke, dass wir in Aue wie ein gallisches Dorf sind. Der Fußball gibt der Region sehr viel, und im Gegenzug wird für den Fußball viel möglich gemacht", so Patiz. Es sei beachtlich, was dieser vergleichsweise kleine Verein leiste.

Vicente Patiz sieht Ähnlichkeiten zu seiner Branche: "Für die Weltmusik, die ich mache, ist das Erzgebirge nicht gerade der Schmelztiegel, und dafür bin ich über alle Maßen gut unterwegs. Da gibt es Parallelen zum FCE." Mitfiebern, Daumen drücken und Jubeln, gehört zum Fußball dazu. Vicente Patiz hat 2009 das Lied "Let's go" für den FCE geschrieben als Kraftschub für den Aufstieg, den es dann auch gegeben hat. "Den Titel spiele ich heute noch in meinen Konzerten", sagt er.

Der Umbau im Erzgebirgsstadion im Auer Lößnitztal läuft planmäßig. Auf der neuen Westtribüne stand Patiz bereits und hat dabei für sich den Eindruck gewonnen, das Stadion ist auf dem Weg: "Es ist erkennbar, in welche Richtung es gehen wird und das ist großartig." Sein Platz war immer im Block M, den Vicente Patiz als Komfortzone bezeichnet. Der musikalische Weltenbummler gibt zu, dass man an Altbewährtem gern ein stückweit festhält. Aber es sei auch in Ordnung, wenn sich etwas ändert: "Das ist der Wandel der Zeit. Es ist gut, wenn man modernisiert."

Im Bereich der Haupttribüne wachsen aktuell die Mauern fürs Hauptgebäude in die Höhe. Das Baugeschehen verfolgt der Musiker zum Großteil nur zu den Heimspielen, die er besucht, wenn es die Zeit erlaubt: "Ich lasse mich gern überraschen, was sich alles getan hat, wenn ich wieder einmal im Stadion bin. Früher war es ein uriges, knuffiges Stadion, das zur BSG gepasst hat. Durch den Umbau wirkt alles viel größer, und man hat verstärkt das Amphitheater-Gefühl, was viel besser zur Spielklasse der Veilchen passt." Beim Stadionbesuch gibt es ein kleines Ritual: Vor jedem Spiel gibt es eine Rauchwurst. Das sei der Klassiker, lacht Vicente Patiz.