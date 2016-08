Wenn das BurgfrÃ¤ulein mit dem Ritter tanzt

Wenn das Burgfräulein mit dem Ritter tanzt

Drei Tage haben die Schwarzenberger am Wochenende gefeiert. Gestern gab es noch einen kleinen Höhepunkt.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 22.08.2016



Schwarzenberg. Die Biertischgarnituren vor der Hauptbühne auf dem Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfest waren gestern Punkt 16 Uhr gefüllt. Mit Spannung erwarteten die Gäste den nächsten Programmpunkt: den Abschiedstanz von Sarah Ann Schwengfelder als Burgfräulein Edelweiß mit Jörg Schale als Ritter Georg. Trotz Rüstung wirkten die Bewegungen fließend. Die beiden himmelten sich an. Und der Tanz mit dem Ritter ging nahtlos in einen Spitzentanz von Sarah Ann Schwengfelder über. Während dieses Tanzes wurden ihr symbolhaft die Burgfräulein-Haube und ihr langes Kleid abgenommen, sodass sie den Abschluss ihre Darbietung wie eine Primaballerina im Tutu absolvierte. Die Abschiedstränen musste sich die 25-Jährige dabei verdrücken.

Als Sarah Ann Schwengfelder, studierte Tänzerin, 2012 zum Burgfräulein Edelweiß gekürt wurde, hatte Ritter Georg angekündigt, eines Tages mit ihr das Tanzbein zu schwingen. Nun, da feststand, dass Schwengfelder ihrer Burgfräuleinrolle ade sagt, nagelte sie ihn fest. "Vor ein paar Wochen haben wir mit dem Training begonnen", sagt sie. Dabei kam sie zu der Erkenntnis: "So schlecht hat er sich gar nicht angestellt." Nicht ein einziges Mal sei ihr der "Tanzbär" auf den Fuß getreten. Da hatte der Ritter schon zwei Tanzkurse hinter sich. Die eigentliche Herausforderung aber lag im Tanz in der Rüstung. "Die muss sein, schließlich bin ich ja der Ritter", so Schale.