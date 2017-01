Wenn die Polizei erst nach Stunden eintrifft

Bis Hilfe kommt, dauert es mitunter lang. Im Schnitt brauchen Polizisten aus dem Revier Aue mehr als 40 Minuten bis zum Einsatzort. Eine Ermittlerin sagt: Wir gehen an unsere Grenzen.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 19.01.2017



Aue/Schwarzenberg. Ein Einbrecher vor der Haustür, das Auto im Seitengraben oder Lärm aus der Nachbarswohnung: In solchen Situationen zählt für die Betroffenen oft jede Minute. Doch bis die Polizei zur Stelle ist, kann es manchmal dauern. Das zeigen zwei Kleine Anfragen des Landtagsabgeordneten Enrico Stange (Linke).

Der Politiker hat die Eintreffzeiten des Polizeireviers Aue an vier Tagen im vergangenen Jahr abgefragt. Das Ergebnis: Im Schnitt vergehen laut Berechnung von Stange genau 41 Minuten und 46 Sekunden, bis die Polizei am Einsatzort erscheint. Über 60 Einsätze listete das Innenministerium auf; dabei unterscheiden sich die Eintreffzeiten mitunter extrem - so wie am 22.Juni (siehe Tabelle). 23.15Uhr meldete ein Anrufer einen Einbruch in eine Firma in Lauter. Fünf Minuten später, um 23.20 Uhr, war die Polizei da.

Doch auch der umgekehrte Fall ist dokumentiert. So rief am gleichen Tag ein Bad Schlemaer um 23.42 Uhr an, der sich wegen Lärms belästigt fühlte. Erst um 1.45 Uhr waren die Einsatzkräfte vor Ort - mehr als zwei Stunden nach der Meldung. Stange nennt solche Wartezeiten zu lang. "Angesichts der Personalsituation bei der Polizei ist es aber fast schon in Ordnung", sagt er. In Sachsens Revieren fehle es an Polizisten, um mehrere Fälle parallel abzuarbeiten.

Die Polizeidirektion Chemnitz erklärt Wartezeiten mit der unterschiedlichen Priorität von Einsätzen: Wenn eine Gefahr für Leib oder Leben besteht, etwa bei einem Raubdelikt, handele die Polizei sofort, versichert Sprecher Rafael Scholz. Folglich könne es bei Einsätzen, die kein sofortiges Handeln erfordern, zu Wartezeiten kommen, wenn keine weitere Streife frei ist. Als Beispiel nennt er Blechschäden oder Lärmbelästigungen. Am genannten Stichtag im Juni waren im Auer Revier 24Beamte im Streifendienst eingesetzt und bis zu drei Streifenwagen gleichzeitig auf der Straße.

Das Innenministerium will die errechnete Eintreffzeit von 42 Minuten nicht kommentieren, spricht von "Einzelstichproben". "Je nach dem, was an Anrufen eingeht, ist die Einsatzlage jeden Tag völlig unterschiedlich", so Sprecherin Pia Leson. Und tatsächlich: Bei einer vergleichbaren Anfrage der Linkspartei im Jahr 2015 lag der errechnete Durchschnitt nur bei 25 Minuten. Dass er ein Jahr später doppelt so hoch ist, kann auch Politiker Stange nicht erklären. "Vielleicht war 2016 der Krankenstand höher."

Bleibt die Frage, wie aussagekräftig die Zahlen also sind? Cathleen Martin arbeitet als Polizistin bei der Mordkommission Leipzig und ist Chefin der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen. Sie sagt: "Wartezeiten von ein bis zwei Stunden kommen bei kleineren Einsätzen wie Ordnungswidrigkeiten häufiger vor. Uns fehlen einfach die Kräfte." Die 2016 von der Landesregierung beschlossene Aufstockung des Personals reiche nicht aus.

Verschlechtert hätte die Situation zudem die Schließung von Revieren. "Die Anfahrtswege haben sich dadurch deutlich verlängert." Lange Wartezeiten sind die Folge. Diese seien aus Sicht der Bevölkerung unzumutbar, aus Sicht der Kollegen aber nicht zu ändern, so Martin. "Wir gehen schon an unsere Grenze und weit darüber hinaus."