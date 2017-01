Wie groß sind die Schätze unter Sosa?

Nach einer leichten Flaute wird das Berggeschrei im Erzgebirge wieder lauter. Der erste Erkundungsantrag des neuen Jahres ist bewilligt. Ein Köhlerdorf ist von besonderem Interesse.

Von Gabi Thieme

erschienen am 16.01.2017



Freiberg/Sosa. Das idyllische Köhlerdorf Sosa am Fuß des 1019 Meter hohen Auersbergs gilt vielen als eines der schönsten Dörfer im Erzgebirge. Auch ein australisches Unternehmen interessiert sich für den Ort oder besser gesagt für das, was unter ihm liegt. Die Teutonic Exploration mit Sitz im australischen West Perth hat gerade vom sächsischen Oberbergamt in Freiberg die Erlaubnis für die Erkundung von Bodenschätzen erhalten. Unter 13 Rohstoffen geht es vor allem um Zinn, Wolfram, Molybdän und Zink. Als örtlicher Vertreter in Deutschland nimmt das Freiberger Unternehmen Beak Consultants die Aufgaben wahr.

Die Aufsuchungserlaubnis gilt für eine Fläche von rund 121 Quadratkilometern und tangiert auch Eibenstock, Schwarzenberg, Johanngeorgenstadt, Bockau, Breitenbrunn und Zschorlau. In dem Gebiete wurde bereits ab dem Mittelalter und bis in die 1960er-Jahre Bergbau betrieben. Viele Bergbauzeugnisse erinnern noch heute daran. Damals ging es um Zinn, Kupfer, Eisen und Uran.

Für die Neuerkundung liege ein auf fünf Jahre ausgerichtetes Arbeitsprogramm vor, das in zwei Schritten umgesetzt werden soll, berichtet der Chef der Oberbergamtes, Bernhard Cramer. Zunächst sollen zehn Objekte auf der Basis des vorhandenen Wissensstandes ausgewählt werden. Für die technischen Aufsuchungsarbeiten seien dann für fünf bis sieben ausgewählte Gebiete Bohrungen vorgesehen. Geplant seien insgesamt 2000 Bohrmeter bis in Tiefen von 200 bis 400 Metern, bestätigt Thomas Hertwig, Prokurist bei Beak Consultants in Freiberg. "Wir wollen sehen, ob das, was damals oberflächennah abgebaut wurde, auch tiefer liegt." Erst nach Auswertung der rund 500 angekündigten Proben werde entschieden, ob das Erkundungsprojekt Sosa mit der zweiten Stufe fortgesetzt wird.

Der Ortschaftsrat Sosa und der Bauausschuss im Stadtrat von Eibenstock kennen die Pläne. "Wir haben zugestimmt, das aber an Bedingungen geknüpft", sagt Bürgermeister Uwe Staab (CDU). Die Kommune wolle über jeden weiteren Schritt informiert werden. Auch dürften die Probebohrungen nicht zu touristischen Einschränkungen führen. Sollten sich die Vorräte, deren Abbau und Aufbereitung tatsächlich als lohnend erweisen und in einigen Jahren ein Betriebsplan für ein Bergwerk erstellt werden, hätte die Kommune mehr Mitspracherecht, sagt der Stadtchef. Er selbst sei bei dem Thema Bergbau etwas im Zwiespalt: "Einerseits bedeutet er Arbeitsplätze. Zum anderen sind damit Eingriffe und Zerstörungen der Landschaft verbunden. Aber wir wollen alle den technischen Fortschritt. Und der geht nicht ohne Bergbau."

Das ist auch die Sicht im sächsischen Wirtschaftsministerium, dem das Oberbergamt untersteht. "Sachsen will einen profitablen Bergbau vor allem bei der Gewinnung von Erzen, Spaten, Zinn, Wolfram und Lithium etablieren", sagt Oberberghauptmann Cramer. Seit 2005 wurden 45 Bergbauberechtigungen erteilt, aktuell gelten 14 Erkundungserlaubnisse und Bewilligungen. Nach einer Flaute durch sinkende Rohstoffpreise 2013 und 2014 sei wieder mehr in Bewegung.

In diesem Jahr erwartet Cramer weitere Anträge, und "es werden wichtige Entscheidungen fallen". Sie betreffen unter anderem Solar World, das bei Zinnwald im Osterzgebirge zusammen mit der Bergakademie Freiberg seit dem Jahr 2011 die dortigen Lithiumvorräte als Rohstoff für die Solarindustrie erkundet hat und nun entscheiden muss, wie es weitergeht. In Pöhla bei Schwarzenberg, wo gerade ein Baufeld für einen neuen Erkundungsschacht freigemacht wird, will das dort agierende Unternehmen SME aus Halsbrücke bei Freiberg 2017 die Genehmigung für die Errichtung eines Bergwerks zum Abbau von Zinn und Wolfram beantragen, sagt Cramer. Fast monatlich würden in Freiberg, das für ihn inzwischen die "Bergbauhauptstadt Deutschlands" sei, Interessenten vorsprechen.

Das sei aber nur ein Grund, weshalb sich die Behörde, die in diesem Jahr 475 Jahre besteht, neu aufstellen und zu den derzeit 85 Mitarbeitern weitere zehn einstellen wird. In zehn Jahren wird die Hälfte der jetzigen Beschäftigten im Ruhestand sein. "Wir wollen mit ihrem Fachwissen vorher voll auf digitale Aktenverwaltung umstellen, werden ein in Deutschland einmaliges Bergbauinformationssystem aufbauen und auch das gesamte Antrags- und Zulassungsverfahren in Zukunft digital abwickeln."

Neben der Abwehr von Gefahren durch den Altbergbau wurde der Bergbehörde noch eine weitere Aufgabe übertragen: Sie ist Aufsichts- und Zulassungsstelle für alle Seil- und Schwebebahnen in Sachsen. Derzeit sind es zehn: von der Doppelsesselbahn in Eibenstock bis zur Standseilbahn in Dresden-Loschwitz. "Das klingt zunächst etwas verwirrend, hängt aber damit zusammen, dass die Antriebssysteme denen von Förderanlagen in kleinen Bergwerken durchaus ähneln", sagt Cramer. Bei der technischen Überwachung ist der Tüv mit im Boot.