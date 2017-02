Wismut startet nächstes Großprojekt in Schlema

Neben der Halde 65 im Herzen des Kurorts soll am Edelhofweg bald eine weitere strahlende Altlast verschwinden. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 03.02.2017



Bad Schlema. Seit Jahren kämpft Bad Schlema beharrlich für die Beseitigung von strahlenden Altlasten aus der Zeit des Uranbergbaus. So läuft derzeit beispielsweise die Sanierung eines kontaminierten Areals rund um die Prof.-Rajewsky-Straße. Zugleich bereitet der Bergbausanierer Wismut das Abtragen der alten Halde 65 vor, die überwuchert von Gräsern und Bäumen im Herzen der Gemeinde schlummert. Und nun kommt das nächste Projekt hinzu: Am Edelhofweg (siehe Grafik) soll bis Ende 2018 eine weitere Gefahrenstelle verschwinden.

Nur wenige Meter entfernt vom geplanten Baufeld hatte die Wismut von 2012 bis 2015 bereits die Betriebsflächen des Schachtes 207 saniert. Die Kosten: gut 1,7 Millionen Euro. Heute hat sich auf dem Areal eine Firma angesiedelt, die teure Kosmetikprodukte vertreibt. Fachleute entdeckten bei den Arbeiten damals jedoch weitere Belastungen an einem Hang, die die Wismut jetzt beseitigen will. Die Planungen sind bereits weit fortgeschritten.

Laut Manfred Speer, Projektleiter der Wismut-Altstandorte, ist die Fläche rund 2,3 Hektar groß. Deren Sanierung sei notwendig, weil der Boden stellenweise radioaktiv kontaminiert ist; Untersuchungen hätten eine Belastung von mehr als einem Millisievert ergeben. Gut 9000 Kubikmeter müssen deshalb wohl abgetragen und zur Halde 371 nach Hartenstein transportiert werden. Speer sagt: "Das ist nichts Spektakuläres. Da haben wir schon ganz andere Projekte durchgeführt."

Kopfzerbrechen bereiten den Wismut-Fachleuten hingegen alte Betonfundamente und Schächte, die sich in dem Bereich finden. Diese sollen parallel zu den Sanierungsarbeiten erkundet werden. Was genau unter Tage wartet, sei unklar, sagt Speer. "Auf alten Rissen ist an der Stelle Bergbau verzeichnet Uns fehlen aber die Unterlagen."

Bekannt ist derweil, dass unter dem Edelhofweg eine Gangstrecke entlang führt, die verfüllt werden muss. Speer hofft, dass die Baugenehmigung für das Projekt im Sommer vorliegt, dann könnten die Arbeiten im Frühjahr 2018 beginnen. Zunächst würde dann der kleine Wald auf der Fläche gefällt.

Die Gesamtkosten schätzt Speer auf 700.000 bis 900.000 Euro. Was nach dem Abschluss mit dem Areal passiert, ist noch offen. "Deswegen sollte man sich die Chance aber nicht entgehen lassen", sagt er. Denn ein Verwaltungsabkommen zwischen dem Freistaat und dem Bund ermöglicht es der Gemeinde noch bis 2022, die Halden quasi kostenlos sanieren zu lassen. Auch deshalb unterstützt Bürgermeister Jens Müller (Freie Wähler) das Projekt. "Im Moment ist das ein unschöner Fleck." Er wünscht sich für die Fläche eine uneingeschränkte Nachnutzung, etwa auch für Bebauung. Zugleich kündigt er an, im Zuge der Sanierung den Edelhofweg auszubauen.