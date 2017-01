Wo der Winterdienst pausenlos im Einsatz ist

Schnee und Eis fordern Mitarbeiter - Salz-Verbrauch liegt bereits bei 9500 Tonnen

erschienen am 01.02.2017



Aue/Schwarzenberg. Zum ersten Mal seit längerem gibt es im Erzgebirge Schnee und Eis in größeren Mengen. Der Winterdienst ist seit Januar gefordert. Die "Freie Presse" zieht eine Zwischenbilanz.

Was waren die Schwerpunkte des Winterdienstes in den vergangenen Wochen?

Viele Einsätze hatten die Mitarbeiter in den vergangenen Tagen im Raum Oberwiesenthal und Bärenstein wegen Sturms und starker Schneeverwehungen. Im Rest des Landkreises hat sich die Situation laut Thomas Bretschneider, Leiter Straßenunterhaltung im Landratsamt, derweil beruhigt. Auch ein bekanntes Nadelöhr: die Bundesstraße 101 zwischen Aue und Schwarzenberg sowie die Bundesstraße 174 mit dem Hohndorfer Berg. Weil hier Lastwagen häufig festsitzen, fährt der Winterdienst in schnellerer Folge, räumt Schnee und salzt die Fahrbahn. Mit Sorge schauen die Mitarbeiter derweil auf das aktuelle Wetter. Wegen des Frosts im Boden könne der Schneeregen innerhalb von Minuten zu einer Eisfläche gefrieren.

Gab es Probleme mit der Technik?

Rund 60 Räum- und Streufahrzeuge bedienen im Kreis ein Straßennetz von gut 1300 Kilometern Länge. Größere Ausfälle und Probleme mit der Technik gab es laut Bretschneider nicht. Der Winterdienst müsse jedoch heute mit weniger Fahrzeugen auskommen als noch vor 40 Jahren. "Damals stand uns mehr Räumtechnik von der Landwirtschaft zur Verfügung. Das wird weniger."

Waren für den Winterdienst alle Straßen passierbar?

Nein. So musste der Winterdienst wegen starken Schneefalls die eine oder andere Strecke zwischenzeitlich aufgeben, etwa die Straße zwischen Grumbach und Jöhstadt sowie die Trasse über die Sehmaer Höhe. Insgesamt wertet Bretschneider den Winter aber als nicht dramatisch. Im Vergleich zu den Vorjahren seien die Mitarbeiter jedoch deutlich stärker gefordert.

Wann beginnt der Winterdienst mit der Arbeit?

In der Regel um 3 Uhr in der Nacht. Die 110 Mitarbeiter arbeiten im Zwei-Schicht-System mit drei Kolonnen. Auch das Wochenende wird abgedeckt. Schluss ist meist gegen 22 Uhr. Schneit es stark und weht, fährt der Winterdienst aber rund um die Uhr. Ausnahme: Die Bundesstraße 174 als wichtige Verkehrsader wird 24 Stunden am Tag bedient.

Wie viel Salz und Lauge kamen bisher auf die Straße?

Bisher sind rund 9500 Tonnen Salz und 2000 Tonnen Lauge verbraucht worden. Im vergangenen Winter waren es 14.000 Tonnen Salz. Die Kosten damals: gut fünf Millionen Euro. "Das werden wir sicher toppen", so Bretschneider. Sinnvolle Alternativen zu Salz und Lauge gebe es nicht. "Man hat schon viel versucht, etwa mit Zucker experimentiert", sagt er. Bisher jedoch ohne Ergebnis. Wie früher Split zu verwenden, sei keine gute Alternative. "Dann würden wir die sechs- bis zehnfache Menge benötigen."

Wann beginnt das Schlagloch-Flicken?

Wo der Schnee verschwunden ist, treten die Schäden bereits zutage. Bretschneider bestätigt: "Die Straßen fallen auseinander. Durch das Räumen passiert das aber nicht." Viele Staatsstraßen seien rissig. Dringt Wasser ein und friert, hebt es die Decke. Das eigentliche Flicken beginne jedoch erst, wenn der Frost aus den Straßen ist. "Verkehrsgefährdende Löcher werden aber gemeldet. Die Straßenaufsicht sichert sie dann oder verfüllt sie mit teurem Kaltasphalt."

Was sollen Bürger beachten?

Allen Warnungen zum Trotz: Laut Bretschneider legen einige Autofahrer immer wieder ein riskantes Fahrverhalten an den Tag. "Wenn wir mit unserem Streuer fahren, werden wir oft mit hohem Tempo überholt. Da frage ich mich: Haben die Leute so viel Gottvertrauen?" Zudem appelliert er an die Bürger, Schnee aus der eigenen Einfahrt nicht auf die Straße zu schaufeln. (juef)