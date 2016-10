"Wolle auf Asphalt" erobert Herzen der Zuschauer rasend

Der Trabant ist ein Teil der Automobilgeschichte in Sachsen. Diese Ära hat Regisseur Eberhard Görner in einer Kino- Dokumentation aufgerollt. Der Film erklärt auch, warum der liebevoll Rennpappe genannte Trabi gar nicht "von Pappe" ist.

Von Anna Neef

erschienen am 12.10.2016



Schneeberg. Baumwolle in mehreren Lagen aufeinandergepresst und vermengt mit einem Harzgemisch: Ganz einfach formuliert, ist dies die Basis, mit der Arbeiter des Volkseigenen Betriebs (VEB) Sachsenring Autos für DDR-Bürger fertigten. Bleche oder anderes Material für den Trabant gab es nicht. Großem Erfindergeist und viel Kreativität geschickter Tüftler ist es zu verdanken, dass die DDR überhaupt mobil war - dies ist nur ein Fazit, das der neue Kinofilm von Eberhard Görner zieht.

"Wolle auf Asphalt" heißt die Dokumentation, die im Titel auf das Grundmaterial Baumwolle anspielt. Für Ende des Jahres ist die Premiere geplant. Jetzt schon bekamen Zuschauer im Schneeberger Kulturzentrum "Goldne Sonne" eine Vorschau auf den Streifen, der sächsische und deutsch-deutsche Automobilgeschichte erzählt. Seit 2012 arbeitet der in Neuwürschnitz geborene Regisseur am Film. "Bei einer Lesung in Zwickau traf ich Dr. Werner Lang. Er bot mir eine Führung durch das Horch-Museum an", so Görner, der fasziniert war - vom Automuseum und von Lang, der als Vater des Trabant gelten darf. War er doch früher Chefkonstrukteur. "Als ich ihn traf, ist er 90 Jahre alt gewesen." So entschloss sich Görner rasch, Langs Geschichte für die Nachwelt festzuhalten. "Ehe sie verloren geht."

Eine Woche lang führte er mit Lang - er starb 2013 - Interviews. Er berichtete aus erster Hand von Testreihen, Verboten, Modellentwicklung und Produktionsalltag. Das bildete den Grundstock für weitere Recherchen, die Görner in die Rallye-Szene und bis zum Trabantclub in der Schweiz führten. "Das war alles nicht absehbar", sagt er. Zu Wort kommt im Film auch Carl Hahn, der als Vorstandschef im VW-Konzern nach der Wende dafür sorgte, dass der Autobau in Zwickau weiterging - zwar nicht mehr mit Trabant, aber dafür im VW-Werk in Mosel. So schließt sich der Kreis im Film, der fast ein kleines Wunder ist. Denn finanziert wurde die Produktion samt einer Szene auf Sardinien, in der ein Trabi-Cabrio mit VW-Motor über die Leinwand düst, vor allem durch Spenden. "Anfang 2017 soll der Film in die Kinos kommen", so Görner.

Dann sitzen Sigrid und Peter Kaltschmidt sicher in der ersten Reihe. Die Vorschau in Schneeberg fand das Paar aus Wildenthal klasse. "Der Film macht deutlich, was Heimatliebe bewegen kann", so Sigrid Kaltschmidt und spielt auf Hahns Herkunft an. Der einstige VW-Dinosaurier wurde 1926 in Chemnitz geboren und bezeichnete den Trabi einmal als "Kind größter Not". Umso größer ist sein Respekt vor den Leistungen der Autobauer in der DDR.

"Dass er VW nach Sachsen holte, sichert noch heute viele Arbeitsplätze", so Kaltschmidt. Auch Manfred Vorwerk war von der Vorschau beeindruckt. "Es wird endlich mal gesagt, was damals los war - und dass viele Entwicklungen von oben gebremst wurden, obwohl die Ideen super waren", so der Lugauer. Er habe nie einen Trabant besessen, das Auto aber sehr wohl gefahren. "Das gibt noch einen besonderen Bezug. Der Film ist echt sehenswert."