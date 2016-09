Zschorlau: SÃ¤gespÃ¤nebunker in Flammen - Eine Verletzte

Zschorlau: Sägespänebunker in Flammen - Eine Verletzte

erschienen am 14.09.2016



Zschorlau. Ein Sägespänebunker in Zschorlau ist am Mittwochmorgen in Flammen aufgegangen. Polizeiangaben zufolge hatte es aus bislang unbekannter Ursache zuerst eine Verpuffung gegeben, dann war das Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 27-Jährige dabei verletzt. Sie musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehren aus Zschorlau, Albernau, Bockau, Aue und Burkhardtsgrün rückten zum Einsatzort aus. Gelöscht wurde über die Sprinkleranlage sowie über zwei Leitern. Mit einer Wärmebildkamera konnten die Brandherde schnell gefunden und gezielt gelöscht werden, heißt es. Die Feuerwehren waren mit 44 Rettungskräften vor Ort. Die Brandursachenermittler der Polizei haben die Untersuchung aufgenommen. Der Sachschaden wird sich nach ersten Schätzungen auf eine sechsstellige Summe belaufen. (fp/nikm)