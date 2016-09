Zschorlau: Schon wieder Brand in SÃ¤gespÃ¤nebunker

Zschorlau: Schon wieder Brand in Sägespänebunker

erschienen am 21.09.2016



Zschorlau. Erneut hat es in dem Sägespänebunker nahe der Schneeberger in Zschorlau gebrannt. Ersten Angaben zufolge wurden die Feuerwehren aus Zschorlau, Albernau, Aue und Burkhardtsgrün am Mittwochmorgen, kurz nach 1 Uhr, alarmiert.

Gelöscht wurde über die Sprinkleranlage sowie mit zwei Angrifftrupps unter Atemschutz. Anschließend suchten die Einsatzkräfte mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern.

Vor einer Woche hatte der Sägespänebunker schon einmal gebrannt. Polizeiangaben zufolge hatte es aus bislang unbekannter Ursache zuerst eine Verpuffung gegeben, dann war das Feuer ausgebrochen. Eine 27-Jährige war dabei verletzt worden; sie musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. (nikm)