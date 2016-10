Zschorlau: VW-Transporter landet nach Kollision auf Dach

erschienen am 02.10.2016



Zschorlau. Auf der August-Bebel-Straße in Zschorlau sind am Sonntagabend ein VW-Transporter und ein VW Passat zusammengestoßen. Der 57-jährige Fahrer des VW hatte von der Mittelstraße in Richtung Schneeberger Straße fahren wollen und dem 43-jährigen Fahrer des Transporters die Vorfahrt genommen. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Transporter auf dem Dach. Nach ersten Informationen soll es keine Verletzten gegeben haben. Die Polizei beziffert den Schaden mit 25.000 Euro. (nikm)