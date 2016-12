"Zu heiß": Neonazi-Konzert in Schneeberg fällt aus

Der rechte Liedermacher Lunikoff wollte bei einer Privatfeier in der Stadt einen Auftritt geben. Doch daraus wurde nichts - aus einem speziellen Grund.

Von Jürgen Freitag

erschienen am 30.12.2016



Schneeberg. Das für Mittwochabend in Schneeberg geplante Neonazi-Konzert ist ausgefallen. Das berichtete gestern der sächsische Verfassungsschutz auf Nachfrage. Damit bestätigt sich ein Bericht der "Freien Presse". Bereits im Vorfeld hieß es, dass die als privat angemeldete Veranstaltung kurzfristig abgesagt worden sei. Nach Informationen unserer Zeitung hatten die Organisatoren die Entscheidung getroffen, nachdem immer mehr Details über das eigentlich geheime Konzert die Runde machten. Es sei "zu heiß" geworden.

Ursprünglich war geplant, dass der rechtsextreme Musiker Michael Regener, der in der rechten Szene unter dem Pseudonym Lunikoff bekannt ist, in der Stadt einen Auftritt hat. Der Veranstaltungsort laut Polizei: irgendwo in der Karlsbader Straße. Auch gestern wollten die Einsatzkräfte den genauen Ort nicht verraten. "Wer privat wo feiert, kann ich nicht sagen", erklärte eine Sprecherin. Mehrere Quellen deuten indes daraufhin, dass das Konzert über dem Getränkemarkt an der Karlsbader Straße 36 stattfinden sollte. Eine Mitarbeiterin dementiert das: "Das stimmt nicht."

Die Polizei verriet gestern nur so viel: Einsatzkräfte seien in Schneeberg vor Ort gewesen, weil es Hinweise gab, dass sich hinter der Veranstaltung "mehr verbergen könnte". Zur Frage, ob weitere solche Veranstaltungen im Erzgebirge geplant sind, hüllt sich die Sprecherin in Schweigen: "Das kann ich im Moment nicht sagen." Erst vor kurzem hatte ein ähnliches Geheim-Konzert in Glauchau Schlagzeilen gemacht. In der Stadt trat Regener ohne Wissen der Behörden auf. Rechtsverstöße waren aber auch im Nachgang weder der Polizei noch dem Ordnungsamt bekannt.

Laut Sachsens Verfassungsschutz gilt der Liedermacher Regener aus Berlin als ein ideologisch gefestigter Neonazi mit weitreichenden Kontakten innerhalb der rechtsextremistischen Szene Deutschlands. Er war Frontmann der Band Landser, deren Mitglieder 2003 vom Berliner Kammergericht wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt wurden. Unter anderem dafür saß Regener im Gefängnis, was ihm in der Szene eine Art Märtyrerstatus einbrachte. Im Bericht des sächsischen Verfassungsschutzes von 2015 finden sich gleich mehrere Einträge zu ihm, fünf Auftritte in Sachsen sind dokumentiert. (mit jla)