Zukunft auf Hirschkopf-Plateau: Höhenloipe und Wellness-Hotel?

Als Wintersportmekka und Sommerfrische ist Carlsfeld bekannt. Damit die Beinamen dem Ort erhalten bleiben, ist aber ein Umdenken nötig. Das zeigt ein neues Konzept.

Von Eberhard Mädler

erschienen am 29.11.2016



Carlsfeld. Die Anzahl der Übernachtungen in Carlsfelder Ferienunterkünften ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gesunken. Das wird als Ausgangspunkt in einem Tourismuskonzept festgehalten, das jetzt in einer Einwohnerversammlung im Eibenstocker Ortsteil diskutiert wurde. Weitere Defizite kommen dazu: "Carlsfeld fehlt ein attraktives Ortszentrum", erklärt Michael Kroll von der Dresdner Kommunalentwicklungsfirma, die das Konzept erstellt hat. "Der potenzielle Gast fährt durchs Dorf, fragt sich aber, warum er hier aussteigen soll." Dabei sei Carlsfeld durch die weite Entfernung zur Autobahn ohnehin benachteiligt.

"Eine reizvolle Naturlandschaft gibt es hier zweifelsohne", so der Fachmann, dazu ein umfangreiches Ski-, Rad- und Wanderwegenetz. Im Konzept wird jedoch bemängelt, dass es kaum ganzjährige Angebote gibt. Immer mehr Nachbarorte verfügten über Skilifte. Der am Carlsfelder Hirschkopf überlebe nur dank großem Enthusiasmus und langer Tradition. Für die Zukunft genüge das jedoch nicht.

Mit dem Ausbau des dazugehörigen Hirschkopf-Plateaus würde das anders aussehen. Die Idee: Ein Nordic Park mit einer 2000 Meter langen Höhenloipe, beleuchtet und gegebenenfalls beschneit. Sie wäre der Einstieg für das 40 Kilometer lange Ortsloipennetz und zur Kammloipe. Auf dem Bahnhofsgelände an der Hauptstraße könnten Stellplätze für Autos und Wohnmobile sowie öffentliche Toiletten entstehen. Auch der Bau eines Sport- und Wellness-Hotels wird empfohlen.

In Sichtweite müsse eine neue Talstation für den auf 750 Meter zu verlängerten Lift gebaut werden. Damit würden die Leute ohne Umwege direkt bis auf das Plateau gelangen. Auch Fahrräder könnten so transportiert werden. Tatsächlich eigne sich der Abfahrtshang als Strecke für Mountainbiker. "Auch die Loipenstrecken sind im Sommer nutzbar", so Kroll. Für das Plateau seien Kletterparcours, Abenteuerspielplatz und ein Picknickareal denkbar. Gebraucht wird ein Multifunktionsgebäude - etwa mit Bistro, Umkleideräumen, Ausleihstation und einer Außenterrasse.

"Mit alldem könnte Carlsfeld endlich von seiner zentralen geografischen Lage im grenzüberschreitenden Skigebiet profitieren", erläuterte Kroll. "Derzeit ist das alles nur ein Konzept." Was davon wann umgesetzt wird, sei nicht Gegenstand der Entwicklungsstudie gewesen.

Und wie bewerten die Bürger die Pläne? Die "Freie Presse" hat Gäste der Versammlung befragt.