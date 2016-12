Zurück nach Hause - ein neuer Job soll das möglich machen

Der erste Pendleraktionstag in Aue lockte gestern rund 600 Rückkehrwillige ins Kulturhaus. Der Erfolg lässt sich nicht beziffern, doch klar ist: Die Zeit, in der es im Erzgebirge keine Arbeit gab, ist vorbei.

Von Mario Ulbrich

Aue. Das Ehepaar aus Aue ist auf der Suche nach einem Job. Nicht für sich selbst, sondern für seinen Sohn. "Vor einigen Jahren ist er nach Köthen in Sachsen-Anhalt gezogen. Jetzt möchte er wieder nach Hause", erzählen die Eltern. Gestern Mittag haben sie deshalb den Pendleraktionstag im Kulturhaus Aue besucht. Zwei Dutzend Firmen aus der Region stellten sich hier vor, informierten über freie Stellen und über ihren künftigen Bedarf an Fachkräften. "Wir haben ein paar Ideen, wo sich unser Sohn bewerben kann", sagen die Eltern. "Mal sehen, ob es klappt."

Derzeit arbeiten etwa 37.000 Erzgebirger auswärts, 6000 davon pendeln hunderte Kilometer in andere Bundesländer. Viele wünschen sich einen Job in der Heimat, wollen zurück zu ihrer Familie, ihren Freunden, zurück ins vertraute Umfeld. In etlichen Fällen erscheint das machbar. So verzeichnet die Arbeitsagentur rund 3000 freie Stellen im Erzgebirgskreis, allerdings ist da auch Zeitarbeit dabei, die nicht für jeden attraktiv ist. Das Fachkräfteportal der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bietet aktuell 660 Stellen: Vollzeitarbeit für Fachkräfte. "Das Portal brummt", sagt Matthias Lißke, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung. "Wenn junge Leute heute noch zu hören bekommen, dass sie in der Heimat sowieso nichts finden, stimmt das einfach nicht mehr."

Mit Pendleraktionstagen wie gestern in Aue und vorgestern in Annaberg wollen Wirtschafts- und Gewerbeverbände Arbeitskräfte zurück nach Hause holen. 500 Besucher kamen laut Lißke nach Annaberg, 600 nach Aue. Viele deckten sich mit Infomaterial ein oder vereinbarten, dass sie eine Bewerbung schicken. Wie viele Rückkehrer solch eine Veranstaltung unterm Strich wirklich bringt, lässt sich jedoch auch nach fünf Auflagen nicht konkret beziffern. "Wir hatten Leute, die kamen zu drei Aktionstagen, im vierten Jahr waren sie dann zurück im Erzgebirge", sagt Lißke. "So eine Rückkehr will geplant sein."

Die beteiligten Firmen offerierten nicht nur offene Stellen, sondern wollten generell das Interesse potenzieller Rückkehrer wecken. "Aktuell haben wir keine Stelle frei, aber das wird sich im Laufe der nächsten zwei Jahre ändern", sagte etwa Renate Fleischer, die Personalchefin der Nickelhütte Aue. Ähnlich sieht es im Eisenwerk Erla aus. "Wir wollen auf uns aufmerksam machen", so Personalleiterin Anke Lamm. "Wir bauen neben unserem Kerngeschäft, der Gießerei, eine mechanische Fertigung auf. Dafür haben wir bereits 16 Leute eingestellt. Wenn es gut läuft, sind weitere nötig."

Hartmut Funke aus Eibenstock suchte sowohl für seine Stickerei als auch für sein Reiterhotel Arbeitskräfte. "Auch Quereinsteiger sind willkommen", sagte der Firmenchef. "Wir haben etliche gute Gespräche geführt. Ob etwas daraus wird, muss man sehen, zum Beispiel im Rahmen eines Schnuppertages, bei dem dann beide Seiten entscheiden können, ob man zueinander passt."

Sebastian Giese und Eileen Barton stammen aus Bad Schlema, derzeit arbeiten sie in Nürnberg. "Aber hier ist unsere Heimat", sagten sie. Daher wollen sie zurück. Allerdings müsse das Gesamtpaket passen: "Die Arbeit muss Spaß machen, die Bezahlung stimmen. Man möchte sich ja auch nach einer Rückkehr seinen Lebensstandard erhalten."

www.fachkraefte-erzgebirge.de

www.welcome-erzgebirge.de