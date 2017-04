Zwei Greifvögel unter Hochspannung

Auf einem Strommast am Autobahnzubringer Aue brütet Südwestsachsens einziges Fischadler-Paar. Das ist einer besonderen Einzugshilfe zu verdanken.

Von Jürgen Freitag

Aue/Thierfeld. Es scheint auf den ersten Blick ein eher ungemütliches Nest zu sein, das sich ein junges Liebespaar da eingerichtet hat. In Sichtweite dreht ein großes Windrad unablässig seine Runden. Fahrzeug um Fahrzeug rauscht nebenan über den Autobahnzubringer Aue. Und direkt unter dem neuen Zuhause verläuft auch noch eine Hochspannungsleitung, durch die gut 110.000 Volt fließen. Doch die beiden sehen's offenbar ganz entspannt.

In einem Horst auf einem Strommast zwischen Thierfeld und Aue haben sich zwei Fischadler niedergelassen. "Den beiden gefällt es da oben", sagt Steven Jentzsch und lacht. Es sei ja zumindest ein sicherer, weil hoch gelegener Platz, erklärt der Fachreferent beim Netzbetreiber Mitnetz Strom. "Wenn sie könnten, würden sie sich bestimmt auch bedanken." Denn den Horst gebaut, haben nicht die Tiere selbst, sondern Menschen.

Dass sich Fischadler in der Region niederlassen, ist ungewöhnlich, denn die Greifvögel leben eigentlich in nördlicheren Gefilden. Laut Vogelkundlern ist das Paar am Autobahnzubringer vermutlich das einzige in Südwestsachsen und das südlichste im ganzen Freistaat. Die nächstgelegenen Fischadler sind im Altenburger Land an der Grenze zu Thüringen zu finden.

Der Thierfelder Ornithologe André Dittmann beobachtet die Tiere seit längerem und ist begeistert. Viele Jahre habe man gehofft, den Zugvogel, der im Erzgebirge regelmäßig Rast machte, zum Bleiben zu bewegen. Nun ist es geschafft - trotz eines begrenzten Nahrungsangebots. "Im Umkreis fehlen Gewässer mit großen Fischen", sagt er. Die Vögel stehen deshalb bei der Futtersuche richtig unter Strom, müssen bis Limbach-Oberfrohna und Zwönitz fliegen. Wählerisch sind sie auf ihrer Jagd nicht. "Sie fressen Karpfen, Forellen, eigentlich alle Fische."

Den Strommast nahe des Beuthenteichs hat sich das Fischadlerpaar bereits im Jahr 2014 als seine Sommerresidenz ausgeguckt und dafür ein altes Nest in Beschlag genommen, das einst Rabenkrähen über den Isolatoren anlegten. Was Vogelfreunde in der Region entzückte, sollte dem Netzbetreiber bald Kopfzerbrechen bereiten. Denn etwa zeitgleich hatte Mitnetz Strom mit den Planungen für den Neubau der Trasse - Baujahr 1963 - begonnen. Die alten, verschlissenen Masten zwischen Thierfeld und Zwönitz sollten weg. Doch nun hatten plötzlich die Fischadler einen davon besetzt. Was tun?

Nach Gesprächen mit Behörden und Naturschützern steht die Lösung: Als die Vögel im September 2015 zurück in den Süden fliegen, werden die alten Masten schnell abgerissen und bis zur Rückkehr im Frühjahr 2016 durch neue ersetzt. Auf zwei der Masten montieren die Techniker einen Horst, den eine Fachfirma extra für 5000 Euro anfertigt. "Wir wollten nicht nur Artenschutz, sondern Arten-Weiterentwicklung", erklärt Jentzsch. Auf die Idee, ein künstliches Nest zu bauen, sei man durch Kollegen aus Brandenburg gekommen, die bereits mit ähnlichen Fällen zu tun hatten.

Der Horst ist gut 1,50 Meter breit und von einem Stahlgerüst umgeben, im Inneren ist ein geflochtener Weidekorb eingearbeitet. Offenbar bequem - denn als die Fischadler im März 2016 zurückkehrten, setzten sie sich ins gemachte Nest und nahmen einen der zwei Horste in Beschlag. Auch dieses Jahr haben die Fischadler bereits den Weg zurückgefunden; Ende März flogen sie ein. Jentzsch: "Noch können sie sich aber nicht richtig entscheiden, welches Nest sie nehmen. Sie fliegen ständig hin und her."

Wie Vogelfreund Dittmann berichtet, würden sich Fischadler normalerweise ein Nest in großen, alten Kiefern bauen. "Unsere beiden sind Elektromasten-Spezialisten geworden." Die Tiere schätzt er auf sechs Jahre. Fischadler können ein Alter von 25 Jahren und mehr erreichen. Charakteristisch ist der weiße Kopf mit dunklem Augenstreif. Dittmann vermutet, dass in zwei Wochen das Brüten beginnt. "Im Moment wird jedenfalls schon ordentlich gebalzt." Es hat also gefunkt.