Zwönitzer Schüler stecken Nase in Zeitung

erschienen am 13.12.2016



Zeitung lesen im Unterricht: Das ist mal was anderes, als die Nase in Schulbücher zu stecken. Die 22 Schüler der Klasse 8a der Katharina-Peters-Oberschule in Zwönitz, nehmen am Projekt "Zeitung im Unterricht" (ZimU) teil. Zwei Wochen bekommen sie die "Freie Presse" zur Verfügung gestellt. Die tägliche Lektüre wird zum Unterrichtsstoff. "Ziel ist die Informationsbeschaffung aus den Medien, was dann so gut wie möglich für verschiedene Fächer genutzt werden soll", sagt Lehrerin Christina Pfeiffer (Mitte). Lorena Weidlich (vorn) ist hier beim Lesen, ihre Banknachbarn Luke Lindner und Anne Schönherr schneiden Meldungen aus und ordnen sie zu. Die Schüler sollen sich unter anderem mit Interviews vertraut machen. Zwei von ihnen müssen im nächsten Jahr zum 25-jährigen Jubiläum der Schule Interviews führen. ZimU wird durch den Hauptsponsor Envia-M unterstützt. (jeuh)