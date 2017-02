14-Jährige aus Marienberg vermisst

erschienen am 08.02.2017



Marienberg. Die 14-jährige Lara R. aus Marienberg wird seit dem 1. Februar vermisst. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Letztmalig wurde das Mädchen am Tag ihres Verschwindens bei einer Freundin um 19.30 Uhr an der Straße "Am Mühlberg" gesehen. Die Polizei weist darauf hin, dass sich die 14-Jährige derzeit in Chemnitz aufhalten könnte. Lara ist 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat lange, glatte, braun-schwarze Haare. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Leggings, weiße "Nike"-Turnschuhe und hatte einen beige-farbenen Schulrucksack bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort oder Details zum Verschwinden des Mädchens nimmt die Polizei unter Telefon 03735 6060 entgegen. Bei Lara R. handelt es sich um den zweiten Vermisstenfall aus Marienberg innerhalb kurzer Zeit. Eine 16-Jährige wird bereits seit dem 30. Januar vermisst, informierte die Polizei am Dienstag. (fp)