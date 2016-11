14-Jährige verschwunden - Polizei bittet um Hinweise

erschienen am 15.11.2016



Pfaffroda OT Dittmannsdorf. Nachdem seit Freitagvormittag eine 14-Jährige aus Dittmannsdorf vermisst wird, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Polizei mitteilte, verließ Sandra Helbig an Freitag die elterliche Wohnung, fuhr mit dem Bus nach Sayda und anschließend offenbar zurück in Richtung Olbernhau. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Möglicherweise befindet sie sich in Chemnitz.

Die Jugendliche ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat dunkelbraune, lange Haare sowie blaue Augen und trägt ein Lippenpiercing. Als sie zuletzt gesehen wurde, war sie mit einer schwarzen Leggins, einem blauen Pullover, einer dunklen Jacke und weißen Schuhen bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03735/6060 zu melden. (fp)