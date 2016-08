38-JÃ¤hriger aus GroÃŸrÃ¼ckerswalde vermisst

38-Jähriger aus Großrückerswalde vermisst

erschienen am 23.08.2016



Großrückerswalde. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Mike T. Der 38-Jährige verließ am Nachmittag des 13. August eine medizinische Einrichtung in Großrückerswalde und wird seitdem vermisst. Der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Mike T. ist 1,70 Meter groß und schlank. Auffallend ist sein schleppender Gang. Seine Haare sind blond, glatt und kurz geschnitten. Zudem hat er Geheimratsecken. Bekleidet war der 38-Jährige am 13. August mit einem orangefarbenen T-Shirt mit weißer Aufschrift, blauen Jeans und dunkelblauen Adidas-Schuhen. Unter Telefon 03735 6060 sucht die Polizei Zeugen. (fp)