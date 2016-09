53-JÃ¤hriger nach Unfall schwer verletzt

53-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

erschienen am 01.10.2016



Olbernhau. Ein 53-Jähriger ist bei einem Unfall am Freitagabend auf der S 216 bei Olbernhau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann rund drei Kilometer nach dem Ortsausgang Rübenau in einer Linkskurve mit seinem Ford von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung etwa fünf Meter hinab.

Die Beamten stellten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,60 Promille fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch nicht vor. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet. (fp)