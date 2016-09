Altes GÃ¶rsdorfer Gemeindeamt verwandelt sich in SchmuckstÃ¼ck

Altes Görsdorfer Gemeindeamt verwandelt sich in Schmuckstück

Das Haus an der Freiberger Straße ist in den vergangenen Monaten saniert worden. Die Mieter mussten in der Zeit mit Einschränkungen leben.

Von Christoph Pengel

erschienen am 29.09.2016



Görsdorf. Die Plumpsklos kommen bald raus. Gut für Peggy Liebchen-Schmidt, die seit 15 Jahren an der Freiberger Straße 25 in Görnsdorf wohnt. Zur Toilette ging's durchs Treppenhaus, was vor allem bei Minusgraden zu Verdruss führte. Mitunter fror das Klo ein. Spülen musste sie mit Wasser, das eimerweise ins Becken gekippt wurde.

Die Zeiten sind nun vorbei. "Schön, herrlich", sagt Liebchen-Schmidt über ihr verwandeltes Zuhause. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebt sie in einer der rundum sanierten Wohnungen, die gestern von der Lengefelder Wohnbau GmbH offiziell an die Mieter übergeben wurden. Lachsfarben strahlte das Gebäude in der Sonne, während Mike Kirsch, der LBW-Geschäftsführer, vier Geschenkkörbe überreichte. Zwei der insgesamt sechs Wohnungen stehen derzeit noch leer. Allerdings haben sich schon Interessenten gemeldet.

Rund zehn Firmen aus der Region haben das Gebäude in den vergangenen Monaten umgebaut: Fassade und Dach wurden erneuert, Fenster ersetzt, das Heizsystem überholt und nicht zuletzt: moderne Bäder samt Toiletten und Duschen eingerichtet. Abgeschlossen ist die Sanierung jedoch noch nicht. In den nächsten acht Wochen werden unter anderem die Wände im Treppenhaus neu verputzt. Die Gesamtkosten für den Umbau beziffert LBW-Geschäftsführer Kirsch auf 335.000 Euro.

Die Maßnahme gestaltete sich teils kompliziert, weil die Mieter während der Zeit im Haus wohnen blieben. Waren Arbeiter in Küchen und Wohnzimmern zugange, mussten die Bewohner solange in den zwei freien Wohnungen unterschlüpfen. "Das ist nicht selbstverständlich", meinte Kirsch gestern.

Ingolf Wappler, Amtsverweser von Pockau-Lengefeld, bezeichnet den Umbau als das größte Wohnbauprojekt 2016. Für die nahe Zukunft sind bislang keine größeren Sanierungen kommunaler Wohnungen geplant. Die Verwaltung hat es jedoch auf einige leerstehende und reparaturbedürftige Häuser in der Innenstadt abgesehen. Das Problem ist nur: "Die Eigentümer reagieren nicht, leben teils im Ausland."

Das Haus an der Freiberger Straße wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und diente der Gemeinde Görsdorf als Rathaus. In einer Zelle im Keller hielt die Verwaltung Straftäter fest. Als Görsdorf 1934 nach Pockau eingemeindet wurde, ließen die Besitzer das Gebäude in ein Wohnhaus umwandeln. In den vergangenen Jahren verkam das Haus zusehends, der Umbau war überfällig. Sobald alles fertig ist, steigen die Mieten auf 4,50 Euro pro Quadratmeter. Vorher lagen sie bei höchstens 3 Euro. Peggy Liebchen-Schmidt kann damit leben: "Wir wollen noch lange hier bleiben."