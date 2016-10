Amerikaner in Seiffen zum Holzspielzeugmacher ausgebildet

Seiffen (dpa/sn) - Vom US-Bundesstaat Nebraska ins beschauliche Erzgebirge: Der 23-jährige Tim Gruber erlernt im Kurort Seiffen den Beruf des Holzspielzeugmachers. Damit ist er im deutschlandweit einzigen Ausbildungsort für Holzspielzeugmacher erst der dritte Lehrling mit internationalen Wurzeln. «Auf einem Weihnachtsmarkt habe ich all diese tollen Sachen gesehen und wusste, das will ich machen», sagte der US-Amerikaner der Deutschen Presse-Agentur.

Den Beruf des Holzspielzeugmachers gibt es nach Angaben des Verbands Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller seit 1936. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe man diesen Beruf nur in der DDR erlernen können. Seit Mitte der 1990er sei er wieder bundesweit anerkannt, Seiffen jedoch nach wie vor Deutschlands einzige Gesellenschmiede für Holzspielzeugmacher.

Seit Einführung einer Verbundausbildung wurden laut Verbandsgeschäftsführer Dieter Uhlmann 332 Holzspielzeugmacher ausgebildet. Aktuell erlernen 21 junge Menschen diesen Beruf.