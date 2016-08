Amtsgerichts-Anbau feierlich eingeweiht

erschienen am 18.08.2016



Marienberg. Zwei Jahre lang ist gebaut worden, nun liegen die Arbeiten in den letzten Z├╝gen. Am Donnerstag wurde der neue Zwischenbau des Amtsgerichtes Marienberg feierlich eingeweiht. Er verbindet das Hauptgeb├Ąude mit dem einstigen Haftgeb├Ąude.

Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) und Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) hoben gemeinsam die Bedeutung der 5,3 Millionen Euro umfassenden Investition hervor. Denn sie erm├Âglicht das Zusammenlegen der Standorte Annaberg-Buchholz und Marienberg. In den vergangenen Wochen erfolgte bereits der Umzug der Richter sowie zahlreicher Mitarbeiter. Dank des Zwischenbaus finden sie im Amtsgericht Marienberg gen├╝gend Platz. Unter anderem stehen noch im Au├čenbereich Arbeiten an. (geom)