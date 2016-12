Anzahl der Einbrüche steigt - Polizei klärt weniger auf

Im Kreis wird statistisch gesehen alle zwei Tage ein Einbruch registriert. Nur jeden vierten klärt die Polizei auf. Die Täter werden professioneller.

Von Matthias Wetzel

erschienen am 21.12.2016



Marienberg/Zschopau. Eine siebenköpfige Bande hielt im Frühjahr vergangenen Jahres die Menschen in Atem. Acht Einbrüche in Zschopau, vier in Hohndorf und zwei in Gornau gingen auf ihr Konto. Hinzu kamen zwei Einbrüche in Annaberg-Buchholz. Anfang November 2015 konnte die Polizei schließlich einen Ermittlungserfolg vermelden. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um Asylbewerber, die zeitweise in der Flüchtlingsunterkunft an der Zschopauer Johannisstraße untergebracht waren.

In Sachsen werden seit Jahren immer mehr Haushalte Ziel von Diebesbanden. Registrierte die Polizei 2006 im Freistaat 2227 Wohnungseinbrüche, dürften es laut Prognose in diesem Jahr mehr als doppelt so viele sein. Das geht aus der Antwort des sächsischen Innenministers Markus Ulbig (CDU) auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Sebastian Wippel hervor. Konkret bedeutet das, dass pro Tag in etwa elf Wohnungen in Sachsen eingebrochen wird. Im Erzgebirgskreis wird statistisch gesehen alle zwei Tage ein Einbruch registriert.

Woher kommen die Täter? Der Großteil der Einbrüche geht auf das Konto von Einheimischen. Der Anteil ausländischer Straftäter liegt laut Innenministerium im Erzgebirgskreis 2016 bei 23,5 Prozent - über dem landesweiten Durchschnitt (22 Prozent). In Chemnitz liegt der Ausländeranteil bei 25,8. Den höchsten Anteil verzeichnet der Landkreis Görlitz. Dort gehen vier von zehn Wohnungseinbrüchen auf die Kappe von ausländischen Tätern. "Neben reisenden Tätergruppen gibt es professionelle heimische Täter ebenso wie Gelegenheitstäter aus dem benachbarten Ausland sowie hiesige Täter, für die reine Beschaffung das Motiv ist", sagt Jana Kindt, Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Wie hoch sind die Schäden? Neben der absoluten Anzahl der Einbrüche steigt seit Jahren der sogenannte Stehlschaden. 2006 wurde bei Wohnungseinbrüchen in Sachsen Beute im Wert von rund 2,5 Millionen Euro gemacht. Zehn Jahre später liegt die Zahl von Januar bis September bei 6,2 Millionen und wird bis Jahresende wohl die 8-Millionen-Euro-Grenze überschreiten.

Wo liegen die Schwerpunkte? Einbruchshochburgen sind die Städte. Auf dem Land ist die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruches zu werden, deutlich geringer. Kamen in Leipzig 2015 auf 100.000 Einwohner etwa 260 Einbrüche, so waren es im Kreis Bautzen 37. Der Erzgebirgskreis lag mit 45 Einbrüchen landesweit im unteren Bereich. Das widerspricht der oft geäußerten Ansicht, dass letztgenannte Kreise durch grenzüberschreitende Taten unter höheren Kriminalitätsraten leiden.

Werden die Fälle aufgeklärt? Vor zehn Jahren lag die Aufklärungsquote in Sachsen bei 35,7 Prozent, dieses Jahr bei 20,4 Prozent. Spitzenreiter in Sachsen ist der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, dort werden 37,1 Prozent aller Wohnungseinbrüche aufgeklärt. Im Erzgebirgskreis wird jeder vierte Einbruchsdiebstahl aufgeklärt (25,7 Prozent). Die gesunkenen Quoten hängen laut Kindt damit zusammen, dass es immer mehr professionell agierende Täter gibt, die wenige Spuren hinterlassen, schnell vorgehen und Dinge mitnehmen, die sich schwer zurückverfolgen lassen wie Bargeld oder Schmuck. (mit mik)