Arbeiten am Kunstrasenplatz fast abgeschlossen

Ab morgen kann die Turnvater-Jahn-Sportanlage in Marienberg wieder genutzt werden. Damit endet auch die Zeit wilder Spekulationen.

Von Patrick herrl

erschienen am 15.06.2017



Marienberg. Monatelang hatte sich nichts getan am Kunstrasenplatz am Turnvater-Jahn-Weg in Marienberg. Doch nach langer Wartezeit kann nun der Ball auf dem Sportareal wieder rollen. Morgen sollen die Arbeiten auf dem Platz weitgehend abgeschlossen sein, teilt Stadtsprecherin Gisela Clausnitzer zum Stand des 200.000 Euro teuren Projekts mit.

In den vergangenen Wochen wurden der neue Belag verlegt und die Markierungen für die Spielfelder aufgetragen. Zudem wurden das elastische Gummigranulat und der zuvor auf dem Parkplatz vor der Turnhalle gelagerte Sand in das Plastikgrün eingearbeitet. Lediglich die neuen Trainerkabinen am Rand stehen noch nicht.

"Wir sind froh, dass das Vorhaben endlich abgeschlossen werden kann", sagt Clausnitzer. Ursprünglich sollte der Turnvater-Jahn-Sportplatz noch 2016 einen neuen Belag erhalten. Doch lange Zeit ruhten die Arbeiten, die Gerüchteküche brodelte. Es hieß sogar, die Baufirma sei pleite. Oberbürgermeister André Heinrich (parteilos) betonte, dass dies ins Reich der Fabeln gehöre. Bestellfristen für den Kunstrasen verzögerten den Bau. Anschließend ließ das Wetter eine Verlegung nicht mehr zu. Denn dafür sind sieben Tage in Folge durchgängig mindestens zehn Grad Celsius notwendig - Tag und Nacht. Deshalb lagerten die eingeschweißten Rollen über den Winter auf dem Platz, ergänzt André Heinrich.

Von der längeren Bauzeit besonders betroffen waren die Fußballer des FSV Motor Marienberg, die mit ihren elf Mannschaften das Sportareal als zweiten Platz neben dem Naturrasen im Lautengrundstadion nutzen. "Was lange währt, wird bekanntlich gut. Wir freuen uns, dass wir den Kunstrasen wieder nutzen dürfen", sagt der Vereinsvorsitzende Alexander Wild.

Komplett abgeschlossen sind die Arbeiten mit der Wiedereröffnung aber nicht. Bis die Sitzschalen für die neue Tribüne angebracht werden, dauert es noch einige Monate. Erst im Herbst werden die Sitzplätze installiert, ergänzt Clausnitzer.