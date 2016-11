Archäologin gräbt sich durch Dörnthaler Vergangenheit

Die Kreisstraße wird derzeit erneuert: eine einmalige Gelegenheit für die gebürtige US-Amerikanerin Sonja Matson. Sie hat bereits viele jahrhundertealte Scherben entdeckt. Ein Wunsch bleibt allerdings.

Von Georg Müller

erschienen am 23.11.2016



Dörnthal. Latrinen und Gruben sind für die Wissenschaft ein Glücksfall. Nicht etwa, weil sich die Menschen vor allem in ersteren erleichterten, sondern weil sie in den Löchern auch allerhand entsorgten. Angefangen von alten Tierknochen über abgeschnittene Haare bis hin zu anderem Müll. Was einst im Untergrund verschwand, wird nun wieder hervorgeholt. Denn mit Hilfe der Überbleibsel können Forscher die Vergangenheit rekonstruieren.

"In der Nähe des Baumes habe ich schöne Stücke gefunden", sagt Sonja Matson, während an der Kreisstraße 8113 in Dörnthal die Baumaschinen dröhnen. Dort wurde einst eine Grube ausgehoben, um Müll zu entsorgen. In einem Plastikbeutel bewahrt die gebürtige US-Amerikanerin, die schon seit 20 Jahren in Deutschland lebt und als Archäologin arbeitet, ihre Funde auf. Ein beschriftetes Kärtchen stellt sicher, dass sich die Stücke später dem Ort Dörnthal zuordnen lassen.

Die gesammelten Scherben stammen von Aufbewahrungsbehältnissen, Bratpfannen, Tellern und weiteren Küchenutensilien. Glasierte datiert Sonja Matson auf das 18. oder 19. Jahrhundert. Die ohne Glasur seien älter, erklärt sie. Im frühen Mittelalter war das Verfahren noch nicht verbreitet. So lässt sich anhand einfacher Eigenschaften das Alter grob einschätzen. Auch das Bruchstück einer alten Kachel hat die 49-Jährige entdeckt. Auf der Rückseite sind Fingerabdrücke zu erahnen. Trotz der Handarbeit sei die Herstellung schon eine Massenproduktion gewesen. So wurden die Kacheln in spezielle Formen gepresst, wodurch die Arbeit schneller vonstatten ging.

Seit mehreren Wochen begleitet die Archäologin die Bauarbeiten. Der Erzgebirgskreis lässt die Straße erneuern. Die Arbeiten, bei denen es keinen Verzug gibt, schließen den Regenwasserkanal ein. Für ihn wurde bis zu zwei Meter tief in den Untergrund gegraben. Sonja Matson konnte so weitere Scherben finden. Mit einem Spatel löste sie die Fundstücke aus dem Erdreich. Anschließend wurden sie vorgereinigt und dokumentiert. Dank der Scherben kann Sonja Matson auch andere Funde wie die Reste einer Hausmauer zeitlich einordnen, etwa wenn beides nah beieinander lag.

Später werden die Bruchstücke nach Dresden gebracht. Im Archiv des Landesamtes für Archäologie sind bereits mehr als 21 Millionen Funde gelagert, alle fein säuberlich beschriftet. Komplizierte Technik hilft in der Lagerhalle beim Wiederfinden. So wollen die Forscher sicherstellen, dass sich die Stücke auch später genau zuordnen lassen, sagt Landesamtssprecher Dr. Christoph Heiermann. Denn andernfalls seien sie "ohne Information" und damit weitgehend wertlos. Die verschiedenen Funde ermöglichen einen weitreichenden Blick in die Geschichte. "Schriftliche Quellen setzen in Sachsen schließlich erst mit der Christianisierung um das Jahr 1000 ein", erläutert Heiermann.

Einige Erkenntnisse gibt es in Dörnthal bereits. Auch in früheren Zeiten führte die Dorfstraße dort entlang, wo nun die Kreisstraße saniert wird. Damals war sie kaum befestigt und kleiner. Doch es spielte sich auf ihr bereits das Leben ab. Unter anderem ließen sich Reiter sowie Ochsenkarren auf ihr antreffen. Sonja Matson geht davon aus, dass schon im 12. Jahrhundert "menschliche Aktivität" in der Region existierte. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Dörnthal im Jahr 1445.

Auf die Frage hin, welcher Fund ihrer Wissenschaftlerherz deutlich höher schlagen lassen würde, muss sie lachen. Sie sei mit kleinen Stücken zufrieden, die für sie eine ausreichend große Aussagekraft besitzen, sagt die Archäologin. Dann fügt sie hinzu: Natürlich sei ein intaktes Gefäß etwas Besonders. Gefunden hat sie in Dörnthal noch keins. Doch wer weiß, welche Überraschungen der Untergrund bis zum Ende der Bauarbeiten im kommenden Jahr noch bereit hält.