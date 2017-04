Ausgeträumt: Das jähe Ende der Initiative für einen Bürgerladen

Lauterbach bekommt keine Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf. Obendrein droht zwei anderen Ortsgeschäften in der Region ebenfalls das Aus.

Von Patrick Herrl

erschienen am 13.04.2017



Lauterbach. Die Hoffnungen in Lauterbach sind groß gewesen, dass in der rund 1000-Seelen-Gemeinde ein Bürgerladen öffnet. Doch bevor das Projekt überhaupt richtig ins Rollen kommt, findet es schon ein jähes Ende. Die Genossenschaft Bürgerläden Scharfenstein-Venusberg, mit deren Hilfe das Vorhaben gestemmt werden sollte, ist abgesprungen. Die zwei schon bestehenden Geschäfte in Drebach befinden sich in großer Not.

"Die Euphorie war groß. Entsprechend ist es für uns ein gewaltiger Rückschlag. Aber wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen", sagt Jens Heidel. Der Marienberger Stadtrat wollte gemeinsam mit weiteren Bewohnern des Ortsteils das Nahversorgungsproblem in Lauterbach lösen. Denn seit der Schließung des Geschäfts von Heidrun Sachße im Mai 2016 gibt es im Ort keine Einkaufsmöglichkeit für Waren des täglichen Bedarfs mehr. Alle Versuche, einen Nachfolger für den Laden im Oberdorf zu finden, waren ohne Erfolg. Deshalb schlug Heidel vor, sich der Genossenschaft Bürgerläden Scharfenstein-Venusberg anzuschließen. In den beiden Drebacher Ortsteilen stand man vor dem gleichen Problem wie in Lauterbach. Doch mit dem Modell, dass Einwohner als Genossenschaftsmitglieder Anteile kaufen und so den Laden mitfinanzieren, konnten zwei Filialen in Venusberg und Scharfenstein eröffnet werden.

Die Idee Heidels, dass Lauterbacher der Genossenschaft beitreten, um etwa die Hälfte des notwendigen Startkapitals von 40.000 Euro für einen weiteren Bürgerladen im Marienberger Ortsteil zu decken, stieß Anfang Februar bei einer ersten Infoveranstaltung in der örtlichen Grundschule auf viel Resonanz. Mehr als 100 Einwohner hörten sich die Pläne an. Spätestens im April sollte es eine weitere Zusammenkunft geben. Doch dazu kam und kommt es nicht.

"Die Geschichte ist gestorben. Die Genossenschaft hat den Rückzug angetreten - mit der Begründung: mangelnde Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg. Das wurde uns auch anhand der Zahlen erläutert", sagt Heidel. Das bestätigt Steffen Leischnig, Aufsichtsrat bei der Genossenschaft. "Wir haben eine Bewertung durchgeführt. Kosten und Ertrag würden nicht annähernd in einem vielversprechenden Verhältnis stehen. Wir wollen bei den Einwohnern keine Illusionen wecken. Der Laden in Lauterbach wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt", betont Leischnig.

Denn selbst die beiden Läden in Scharfenstein und Venusberg befinden sich in Schwierigkeiten. Der Aufsichtsrat spricht von existenziellen Nöten. "Wir geben aktuell mehr aus, als wir einnehmen." Zahlen will Leischnig nicht nennen. Aber: "Die Erwartungen werden nicht erfüllt. Der Zuspruch macht uns Sorgen. Nicht einmal alle rund 340 Genossenschaftsmitglieder kaufen auch bei uns ein", ärgert er sich. Trotz der zu langsamen Entwicklung hofft er auf die Wende: "Noch sind wir optimistisch. Wir wissen, dass es ein langfristiger Prozess ist."

Jens Heidel hat derweil alle Hoffnungen begraben und seine Bestrebungen hinsichtlich eines Bürgerladens in Lauterbach eingestellt. "Für uns geht es an dieser Stelle nicht weiter. Ich sehe keinerlei Alternativen."