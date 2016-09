Blaulicht - Unfallfahrer lÃ¤sst Mitinsassen zurÃ¼ck

Blaulicht - Unfallfahrer lässt Mitinsassen zurück

erschienen am 05.09.2016



Ansprung. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die B171 zwischen Olbernhau und Ansprung am Sonntag zeitweise voll gesperrt worden. Gegen 6.45 kam der Fahrer eines VW, unterwegs in Richtung Marienberg, in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Der Fahrer selbst flüchtete und ließ seine drei verletzen Mitfahrer im Unfallauto zurück - sie wurden von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt. Nach dem flüchtigen Fahrer sucht die Polizei noch, so ein Sprecher. (mär)