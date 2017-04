Blick aufs Handy kann Leben retten

Im Kreis gibt es nicht überall genügend "Piepser" für die Feuerwehrleute. Ist Alarmierung über Mobilfunk eine Alternative? Die Suche nach einer Antwort führt über den Landkreis hinaus.

Von Ulrike ABraham

erschienen am 15.04.2017



Amtsberg/Erzgebirge. Der Blick aufs Handy könnte Leben retten. Neben Alltäglichem, wie "komme etwas später", könnte dort auch aufleuchten: "Brand Poststraße 30, Dittersdorf". Das ist die Adresse des Amtsberger Rathauses. Gebrannt hat es dort in seiner Amtszeit nicht, weiß Bürgermeister Sylvio Krause. Er hat die Alarmierung via Handy ins Gespräch gebracht, weil es in der Gemeinde nicht genügend "Piepser" für alle Kameraden gibt. 51 Digitalmeldeempfänger für 76 aktive Feuerwehrleute: Diese Bilanz haben die Gemeindewehrleiter Torsten Kafsak und Jan Hofmann im März den Gemeinderäten präsentiert.

SMS für die Feuerwehr - das passt zur Zeit, so scheint es. Die meisten haben ihr Mobiltelefon quasi immer griffbereit. Das nutzen Systeme, die per Kurznachricht über den Einsatz alarmieren. Doch bei den befragten Feuerwehrleuten in der Region überwiegt die Skepsis.

"Für die Kameraden ist der Piepser wie ein Herzschrittmacher", sagt Gunnar Ullmann. Er ist Leiter der Grünhainichener Wehr, dazu Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes. Die meisten vertrauen dem bewährten System: Einsatzmeldungen verschickt die Leitstelle über den BOS-Funk für Rettungs- und Sicherheitskräfte. Sicher und störungsfrei soll er funktionieren - Funklöcher kann es trotzdem geben. Kreisbrandmeister Lutz Lorenz wiegelt ab: In bewohnten Gebieten sei die Netzabdeckung gewährleistet.

Die Landkreise betreiben eigene BOS-Netze. Das heißt: Außerhalb des Kreises bekommen Kameraden keine Meldung auf den Piepser.

Die Handyalarmierung reicht weiter, Mitteilungen übers Mobilfunknetz bekommt ein Amtsberger Kamerad auch an seinem Arbeitsplatz in Chemnitz. Darin liegt zugleich die Crux: Feuerwehr-SMS haben keinen Vorrang. Ist das Netz überlastet oder kein Empfang, kann niemand garantieren, dass sie zeitnah ankommt. Davon abgesehen wenden mehrere Wehrleiter ein: Wer 40 Kilometer entfernt sei, schaffe es nicht rechtzeitig zum Einsatz.

Wenn überhaupt Handyalarmierung, dann nur zusätzlich, so der Tenor. Mehrkosten, aufwendige Wartung fürchten die einen, Probleme mit dem Datenschutz die anderen. Auch die Amtsberger sind verhalten: Er habe sein Handy nicht immer am Mann, sagt Jan Hofmann. Sein Kollege Tilo Richter würde lieber in zusätzliche Piepser investieren: Nur 13 der 24 aktiven Weißbacher haben einen, bevorzugt die mit Sonderausbildung, etwa Atemschutzgeräteträger.

Rund 400 Euro kostet ein Digitalmeldeempfänger. Das summiert sich schnell. Zwar können Kommunen Fördergeld beim Landkreis beantragen, aber die Wunschliste ist lang: Für 2017 haben die Erzgebirgs-Wehren Investitionsbedarf von 20 Millionen angemeldet, zur Verfügung stehen 1,7 Millionen, schätzt Kreisbrandmeister Lorenz.

Wie viele der 180 Ortswehren weniger Kameraden als Piepser haben, kann Lorenz nicht einschätzen. Die Anzahl liegt im Ermessenbereich der Kommunen - wie auch die Art der Alarmierung. Theoretisch sind SMS erlaubt. Die Suche nach einer Wehr, die das tatsächlich nutzt, gestaltet sich schwierig.

Pioniere im Kreis waren die Zöblitzer - doch dort wurde das System schon vor Jahren wieder aufgegeben. "2010 muss das gewesen sein." Wehrleiter Marko Hirsch erinnert sich kaum. Die Handyalarmierung habe damals in den Kinderschuhen gesteckt, könne aber in Zukunft wegweisend sein: In der App-Variante (Infokasten). Die hat die SMS technisch längst überholt.

In Jöhstadt ist Wehrleiter Uwe Bräuer zufrieden: Seit drei Jahren alarmieren die vier Ortswehren zusätzlich per SMS. Bei 40 Piepsern für 80 Kameraden sei das eine Erleichterung. Im Ortsteil Grumbach nicht: Dort gibt es keinen Empfang. Rund 2500 Euro habe der nötige Funkmeldeempfänger für das Gerätehaus gekostet, dazu kommen Kosten für SMS. "Brand Markt 185" könnte darin stehen. Aber dass es im Jöhstädter Rathaus schon einmal gebrannt hätte, ist Uwe Bräuer nicht bekannt.