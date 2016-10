Dank fÃ¼r Mitmenschlichkeit

Dank für Mitmenschlichkeit

Mit den beiden Hauptpreisen der Erzgebirgssparkasse sind zwei Initiativen junger Erzgebirger in Schwarzenberg und Stollberg gewürdigt worden. Der Sonderpreis der "Freien Presse" ging an das Familienzentrum Crottendorf.

Von Martina Brandenburg

Thermalbad Wiesenbad. 3100 Flüchtlinge und Asylbewerber leben derzeit im Erzgebirgskreis, 2800 sind allein im vergangenen Jahr gekommen. "Staat und Behörden waren damit überfordert. Deshalb können wir stolz und dankbar sein, dass es Menschen gibt, die, ohne lange zu reden, einfach handeln", würdigte der Bundestagsabgeordnete Günter Baumann (CDU) als einer der Laudatoren das Engagement der unzähligen ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer zur Integration der Neuankömmlinge.

Die beiden Hauptpreise gingen an die Vereine Agenda Alternativ aus Schwarzenberg und Menschlichkeit als Tradition Stollberg und damit an Gemeinschaften, die von jungen Menschen gegründet worden sind. "Junge Leute sind nicht unpolitisch, sie müssen nur aktiviert werden, denn in den Schulen geschieht das zu wenig. Bildung und Spaß sind eine Verbindung, die Jugendliche dazu bringen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen", begründete Erick Heffenträger von Agenda Alternativ die Organisation von Sport- und Musikveranstaltungen zusammen mit Workshops und Ausstellungen. Den rechten Umtrieben in ihrer Region aktiv etwas entgegensetzen und zeigen, dass die Wahrung von Traditionen Menschlichkeit nicht ausschließe, wollten die Jugendlichen von Menschlichkeit als Tradition. "Wir wollten nicht gegen etwas stehen, sondern uns für etwas einsetzen", sagte Carolin Zacharias vom Stollberger Verein, der unter anderem ein großes Frühlingsfest zum gegenseitigen Kennenlernen organisiert hatte.

Um den Kindern und Jugendlichen, die nun größtenteils dezentral untergebracht sind, auch künftig die Teilnahme an den Veranstaltungen des Familienzentrums wie den Ferienangeboten und dem Gitarrenunterricht zu ermöglichen, will das Familienzentrum Crottendorf den 1000-Euro-Sonderpreis der "Freien Presse" für Benzingeldzuschüsse sowie eine Dankesfeier für die Mitglieder des Unterstützerkreises verwenden, legte Gabriele Fritzsch vom Familienzentrum dar: "Für die Fahrten ist ganz viel Geld erforderlich, denn bei unseren Ehrenamtlern ist bei vielen als Hartz-IV-Empfänger selbst das Geld knapp."