Das ändert sich 2017 rund um Marienberg

Mehr als elf Millionen Euro will die Stadt in diesem Jahr in verschiedene Projekte investieren. "Freie Presse" stellt die aufwendigsten Vorhaben vor.

Von Patrick Herrl

erschienen am 03.01.2017



Marienberg. Die Stadträte von Marienberg haben den neuen Doppelhaushalt 2017/18 abgesegnet - mit null Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Laut Finanzhaushalt plant die Verwaltung, in diesem Jahr 11,61 Millionen Euro in der Bergstadt zu investieren. 2018 sind es weitere 10,35 Millionen Euro. "Unter dem Vorbehalt der Auszahlung aller Fördermittel", betont Kämmerin Heike Dachselt. Der Schwerpunkt liege dabei auf der gleichmäßigen Entwicklung aller Ortsteile. "Freie Presse" gibt einen Überblick über die wichtigsten Projekte 2017. Das ändert sich rund um Marienberg:

Stadtsanierung: 2,4 Millionen Euro fließen in den Straßenbau in der Innenstadt. Unter anderem werden die Schillerlinde, die Markt- und die Kempestraße erneuert. "Wir leiten zudem Fördergelder an Private für die Sanierung von Gebäuden weiter", sagt Dachselt.

Zöblitz: Der Ortsteil ist in das Programm aktive Stadt- und Ortsteilzentren aufgenommen worden. Bis 2021 sollen fast zwei Millionen Euro in Vorhaben in Zöblitz investiert werden. Auf der Liste stehen die Modernisierung des ehemaligen Rathauses, des Heimatmuseums und des Ratskellers. Nächstes Jahr geht's los. Vorgesehen sind zunächst 100.000 Euro.

Straßen- und Brückenbau: In bessere Infrastruktur werden 2017 2,7Millionen Euro gesteckt. Böschungssicherung an der Pobershauer Zugstraße sowie der Ausbau der Schlossbergstraße in Zöblitz und der Oberen Dorfstraße in Satzung sind geplant. Die beiden letzteren Projekte dauern bis 2018. Für weitere 1,1 Millionen Euro wird im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigung die Böschung der Schwarzwassertalstraße gesichert.

Brandschutz: 255.000 Euro sind für Baumaßnahmen vorgesehen, weitere knapp 400.000 Euro für zusätzliche Fahrzeugtechnik. Die Freiwillige Feuerwehr Zöblitz erhält einen neuen Rüstwagen.

Schnelleres Internet: Oberbürgermeister André Heinrich (parteilos) hatte schon angekündigt, den Breitbandausbau anzugehen. In den nächsten beiden Jahren gehört diese Aufgabe zu den größten Investitionen. 2017 sind 1,6 Millionen, 2018 4,7 Millionen Euro veranschlagt. Wo sich Einwohner zuerst auf schnelleres Internet freuen können, ist noch unklar, so Dachselt.

Radweg: Als "überlebensnotwenig für den Tourismus" bezeichnete der Stadtchef bereits die Strecke zwischen Marienberg und Reitzenhain. Doch die Planungen sind aufwendig. 2017 folgt das Planfeststellungsverfahren. Danach kann mit dem Bau begonnen werden. 177.000 Euro sind nächstes Jahr im Haushalt eingestellt. Gesamtkosten für das Projekt an der B 174: 3,6 Millionen Euro.

Bauhof: 300.000 Euro fließen 2017 in neue Technik für den Bauhof. "Schwerpunkt ist eine neue Kehrmaschine", sagt Heike Dachselt. Weitere 210.000 Euro sind für den Umbau des Zöblitzer Bauhofs vorgesehen.

Schulen: 35.000 Euro steckt die Stadt in neue Ausstattung und IT-Technik. Es soll zudem die Grundschule in Lauterbach grundlegend saniert werden. Baubeginn ist im Somer. Die 1,3 Millionen Euro Kosten waren bereits im vergangenen Doppelhaushalt 2015/16 eingestellt. "Die Mittel sind gesichert", versichert die Kämmerin.