Dem Klassenzimmer folgt die Karaoke-Show

Die Finalshows des Casting-Wettbewerbs Erzistar sind gestartet. "Freie Presse" stellt die zehn Newcomer vor. Heute: Lisa-Marie Lange aus Scheibenberg.

Von Christof Heyden

erschienen am 17.06.2017



Scheibenberg. Was Schnellimbissfans phonetisch eine Geschmackskomposition vermuten lässt, ist für musisch Interessierte im Erzgebirge ein Begriff für künstlerische Nachwuchsleistungen: "Big Mek" heißt einer der Talentwettbewerbe der Kreismusikschule. Lisa-Marie Lange aus Scheibenberg gestaltete wiederholt als Gesangsschülerin das Finale dieser Leistungsschau. "Das ist eine ehrgeizige Aufgabe. Man will das Publikum, aber ebenso wenig die Mitwirkenden sowie Musiklehrer enttäuschen", stellt die 17-Jährige hohe Ansprüche an sich selbst. Und sieht sich mit dieser Erfahrung für die jetzige neue musische Aufgabe gewappnet: im Finale des Erzistar-Wettbewerbs 2017 eine gute Figur zu machen und mit satter Stimme viele Punkte einzuheimsen.

"Musik bestimmt meinen Alltag. Wenn ich aus der Schule nach Hause komme, dann nehme ich mir Zeit. Ich will für mich sein und singe. Ich spanne aus und schöpfe Motivation", sagt die Elftklässlerin an der Evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge in Annaberg-Buchholz.

Sie greift zum iPad-Tablet, schließt die Verstärkeranlage an, und los geht die heimische Karaoke-Show. "Das ist für mich eine Leidenschaft", sagt sie. Eine Genugtuung sei es für sie, die Reaktionen des Publikums zu erleben. "Die trauen mir das nicht zu. Doch gerade mit gefühlvollen Soulnummern verstehe ich, die Leute zu packen."

Seit drei Jahren nimmt Lisa-Marie Lange Gesangsunterricht. "Dabei galt mein Interesse zunächst dem Klavier. Doch mein Piano-Lehrer registrierte mein Faible für das Singen und bescheinigte mir eine interessante Stimmfarbe. Das hat mich angeregt, das Fach zu wechseln." Erfahrungen sammelt sie im Schulchor, auch in der heimischen Kurrende wirkte die Oberschülerin schon mit.

Als Sechsjährige gestaltete sie kleine Showauftritte. Und sie versuche sich auch an eigenen Texten und Melodien, alles in Englisch. Die Zweitsprache liege ihr wie die Muttersprache: 2016 half ein Auslandsaufenthalt in Südafrika Lisa-Marie Lange, den internationalen Zungenschlag noch weiter zu festigen.

In früheren Jahren habe sie sich für deutschsprachige Interpreten begeistert. "Mir gefielen Silbermond und Yvonne Catterfeld. Nun bevorzuge ich englischsprachige Stars." Jetzt liebt es Lisa-Marie Lange knackiger: "Rap-Titel höre ich besonders gern, habe mich aber in diesem Stil noch nicht versucht." Tempogeladene Songs würden sie begeistern. "Klare Nummer eins für mich ist Christina Aguilera: Schauspielen Tanzen, Singen. Ihre Vielseitigkeit imponiert mir." Und auch Künstlerinnen wie Cher und Beyoncé gehöre ihr Respekt. "Das Treibende, Dynamische gefällt mir. Wenn ich auftrete, wird es auch laut, zupackend." Doch dies sei nur eine ihrer Seiten. "Gefühlsbetonte Nummern sehe ich genauso als Herausforderung an. Und die liegen mir."

Seit geraumer Zeit greift die Scheibenbergerin auch zur Gitarre. "Da kann ich mich selbst gut begleiten, habe das Instrument griffbereit. Wer trägt schon ein Klavier mit sich herum?", fragt sie.