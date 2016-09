Der Kiwi-Mann kommt nach Olbernhau

Werner Merkel ist es vor mehr als 20 Jahren gelungen, zwei völlig verschiedene Beerenobstsorten zu kreuzen. Das Ergebnis ist am Samstag auf dem Herbstmarkt zu sehen.

Von christoph Pengel

erschienen am 29.09.2016



Olbernhau. Romeo und Julia reisen am Samstag in einem Transporter nach Olbernhau. Ihr Vater Werner Merkel verkauft die beiden dann im Rittergut. Ihre Haut, verspricht eine Broschüre, ist glatt, ihr Fleisch süß und anders als ihre Artgenossen tragen sie keine Haare.

Romeo und Julia, das sind die Namen der männlichen und weiblichen Kiwipflanzen, die Werner Merkel auf dem Olbernhauer Herbstmarkt unter die Leute bringen will. Ursprünglich stammen sie aus einem Garten in Chemnitz. Dort gelang es dem Hobby-Botaniker vor mehr als 20 Jahren, zwei völlig verschiedene Beerenobstsorten zu kreuzen. Das Ergebnis: Die "Kiwi-Berry", die zwar mit der handelsüblichen Kiwi verwandt ist, ansonsten aber wenig mit ihr zu tun hat. Die Früchte seien deutlich kleiner, der Geschmack aber umso intensiver. Schälen ist nicht nötig, die Kiwi-Berry können komplett vernascht werden. Zudem sind die Pflanzen winterfest, können also auch im Erzgebirge gedeihen. Laut ihrem Züchter halten sie Temperaturen bis zu Minus 30 Grad Celsius stand. Pro Pflanze verspricht Merkel einen Ertrag zwischen 18 und 25 Kilogramm.

Schon als Kind entwickelte Merkel seine Leidenschaft für Pflanzen, verbrachte viel Zeit im Botanischen Garten Jena, löcherte die Mitarbeiter mit Fragen. Später arbeitete er als Ingenieur in einem Autobaubetrieb, während er in der Freizeit weiter seinem Hobby nachging.

Wer Merkels Kiwi-Berrys anbauen will, muss beachten, dass er sowohl weibliche als auch männliche Pflanzen benötigt. Der Schlüssel zum Ernteerfolg liegt im rechten Zahlenverhältnis - 8:1. Das heißt: Ein Romeo genügt, um bis zu acht Julias zu befruchten. (aed/mbe)