Deutschneudorf Ã¼ber Zwangsehe erzÃ¼rnt

Deutschneudorf über Zwangsehe erzürnt

Im Gemeinderat sollte ein Ministeriumsvertreter zum Verbleib in der Verwaltungsgemeinschaft Stellung nehmen. Jetzt will der Ort Hilfe beim Ministerpräsidenten suchen.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 08.10.2016



Deutschneudorf. Harmlos klang Punkt sieben auf der Tagesordnung zur Gemeinderatssitzung in Deutschneudorf: "Informationen der Bürgermeisterin" war dort zu lesen. Doch die bargen Zündstoff.

Vor der Sitzung am Donnerstag hatte Bürgermeisterin Claudia Kluge (FDP) den Räten ein Schreiben des Sächsischen Innenministeriums weitergeleitet. Darin hatte ein Ministeriumsvertreter sein Kommen abgesagt. Er sollte im Gemeinderat zum gewünschten Austritt Deutschneudorfs aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) mit Seiffen und Heidersdorf Stellung nehmen.

Für einen Austritt gebe es keine rechtliche Grundlage, hatte das Ministerium der Gemeinde im vergangenen Jahr mitgeteilt. Im September bat Claudia Kluge auf Wunsch der Räte einen Vertreter, nach Deutschneudorf zu kommen, um das Thema zu diskutieren. Auch die Einwohner sollten eingeladen werden. Doch die Gemeinde erhielt eine schriftliche Absage sowie den Vorschlag, einen Termin im November oder Dezember zu vereinbaren. Im Gemeinschaftsausschuss mit Seiffen und Heidersdorf soll darüber informiert werden, warum ein Austritt nicht möglich sei.

Als Kluge fragte, ob sie das Schreiben noch einmal vorlesen sollte, winkten die Räte ab: Der Inhalt sei zur Genüge bekannt. Anschließend machte Gemeinderat Hans-Jürgen Scholz seinem Unmut Luft und wurde dabei grundsätzlich: Er sah in der Absage die Politik in Land und Bund widergespiegelt. "Wieso stelle ich mich hierhin, als ehrenamtlicher Gemeinderat - und vom Land bewegt sich niemand her?" Er wolle nicht immer nur hören, warum Deutschneudorf nicht aus der VG austreten könne: "Wir brauchen Lösungen, wie die Kommune wieder handlungsfähig wird." Teilweise sei kein Geld für Pflichtaufgaben vorhanden. "Die Gemeinschaft frisst die Finanzen auf." Pro Jahr zahlt Deutschneudorf etwa 120.000 Euro Umlage an die VG, für den Lohn der Verwaltungsangestellten, Büromaterialien und Software-Lizenzen. Derzeit konsolidiert die Gemeinde Deutschneudorf ihren Haushalt: Sie muss die Nettoneuverschuldung verringern, der Handlungsspielraum bei Ausgaben ist begrenzt. Nach Scholz' Ausführungen, denen niemand etwas hinzufügte, einigte sich der Gemeinderat darauf, sich mit dem Anliegen an Ministerpräsident Tillich zu wenden.

Die Verwaltungsgemeinschaft war im Jahr 2000 in Kraft getreten. Seit Jahren ist der Austritt Thema im Deutschneudorfer Gemeinderat. Die Kommune will sich Olbernhau anschließen. Ähnliche Absichten hat auch der Heidersdorfer Bürgermeister Andreas Börner (PBI) mehrfach bekundet. Einer Auflösung der VG müssten alle drei Gemeinderäte zustimmen. Die Seiffener Räte hatten jedoch zuletzt im vergangenen Jahr dagegen gestimmt. Stattdessen strebe die Kommune weiterhin die Bildung einer Einheitsgemeinde aus den drei Ortschaften an, hieß es damals aus dem Seiffener Gemeinderat. (mit pc/bag)