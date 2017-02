Die gute Seele der Großrückerswalder Grundschule

Gudrun Birth sorgt jeden Tag für die Sicherheit der Erst- bis Viertklässler auf dem Weg zur Schule und nach Hause. Doch nicht nur deshalb ist sie längst unverzichtbar für Kinder, Lehrer und Eltern.

Von Patrick Herrl und Jan Görner

erschienen am 02.02.2017



Großrückerswalde. Mia freut sich jeden Tag, wenn sie Gudrun Birth früh und mittags sieht. "Sie ist eine ganz Liebe", sagt die Grundschülerin aus Großrückerswalde. Gudrun Birth hilft ihr und den anderen Erst- bis Viertklässlern in der Gemeinde, stets sicher über die Straße zu kommen. Denn das kann - gerade jetzt im Winter - nicht ganz ungefährlich sein. "Die Straßen sind enger. Zudem halten nicht alle Verkehrsteilnehmer bei Rot an der Ampel an", berichtet Gudrun Birth aus Erfahrung. Aber sie kümmert sich längst um weitaus mehr als nur um den sicheren Schulweg der Kinder.

"Sie ist quasi die gute Seele unserer Grundschule", sagt Lehrerin Ina Hoyer. Und diesen Satz spricht sie im Namen aller Kollegen, der Eltern und auch der Jungen und Mädchen aus. An Schultagen lotst Gudrun Birth jeden Morgen und jeden Mittag die Grundschüler über die Straße bis zum Bus und in den Hort. Manche Kinder ziehen die Mütze nicht über die Ohren. Andere laufen trotz Eiseskälte mit halb offenen Jacken herum. Gudrun Birth kümmert sich, damit bei jedem Kind alles sitzt und wärmt.

Die Großrückerswalderin ist Hartz-IV-Empfängerin. Den ganzen Tag zu Hause herumsitzen und nichts tun, kommt für sie jedoch nicht infrage. Obendrein hat sie ein gutes Gespür, mit Kindern umzugehen. Und sie freut sich, wenn sie welche um sich hat.

Da kam es für sie wie gerufen, dass sich die Gemeindeverwaltung entschloss, eine Lotsin für die Mädchen und Jungen geringfügig zu beschäftigen. "Es war ein langer Kampf, bis diese Stelle geschaffen wurde. Die Eltern haben sich hart dafür eingesetzt", erklärt Pädagogin Ina Hoyer.

Gudrun Birth erledigt aber neben ihrer eigentlichen Aufgabe als Lotsin noch andere Dinge. "Das sind viele Kleinigkeiten. Sie packt mit an - überall dort, wo Hilfe benötigt wird. Und dabei schaut sie nie auf ihre Stunden", betont Hoyer. Sie und die anderen Lehrer an der Grundschule in Großrückerswalde werden auch entlastet. Gudrun Birth nimmt vormittags stets zwei Stunden alle Telefonate in der Bildungseinrichtung entgegen. Sie hat dabei ein offenes Ohr für Probleme und Sorgen, beantwortet geduldig Fragen und stellt Termine durch. "Es ist unglaublich, wie schnell unsere gute Seele einen Blick für alles entwickelt hat", ergänzt die Lehrerin.

Gudrun Birth ist aus dem Schulalltag einfach nicht mehr wegzudenken. Und die Jungen und Mädchen? Die mögen sie. Ina Hoyer: "Wenn eines der Kinder Nasenbluten hat, fragt es nach Frau Birth. Das sagt doch alles."