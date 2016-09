Diebstahl - Aus TV bekannter TrÃ¶dler ausgeraubt

Diebstahl - Aus TV bekannter Trödler ausgeraubt

erschienen am 05.09.2016



Grünhainichen. Unbekannte haben sich in der Nacht zu Freitag Zutritt zur Grünhainichener Rochhausmühle verschafft, in der Ralph Geisler seine Geschäftsräume hat. Wie der Antikhändler auf Nachfrage mitteilte, sind die Einbrecher offenbar über ein Fenster ins Gebäude gelangt und haben Diebesgut im Wert von rund 3000 Euro entwendet. Besonders dreist: Sie machten nicht einmal vor einem Sammelglas voller Geldspenden für eine Kindereinrichtung in Falkenau halt. Ralph Geisler hatte in der MDR-Serie "Der Trödeljäger" überregionale Bekanntheit erlangt. (smu)