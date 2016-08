Diese Pflanzen gefÃ¤hrden das Ã–kosystem

Diese Pflanzen gefährden das Ökosystem

Ihr Dasein haben sie oft in Gärten begonnen: Eingeschleppte Gewächse bereiten Behörden Kopfzerbrechen. Sie zu bekämpfen, ist fast unmöglich.

Von Sebastian Münster

Zschopau/Marienberg. In einem Leserbrief äußerte eine Grünhainichenerin die Sorge, dass sich eingeschleppte Pflanzenarten zunehmend im Erzgebirge breit machen. Sollten Naturschützer nicht aktiv gegen so etwas vorgehen, fragt sie? Indisches Springkraut, Riesenbärenklau und Ambrosia sind natürlich keine Unbekannten in Behörden und Naturschutzvereinen. Sie sind auch nicht die einzigen Neophyten - so der Fachbegriff für eingeschleppte Pflanzen - die im Erzgebirge Ärger machen.

Sie aktiv zu bekämpfen, sei ein Kampf gegen Windmühlen, so Thomas Scherzberg vom Chemnitzer Verein Nachhall, der sich unter anderem dem Naturschutz in der Region verschrieben hat. Solange etwa in Böhmen Neophyten ungestört wachsen dürfen, breiten sie sich auch im Erzgebirge weiter aus. Heimische Kräuter und Gewächse, die durch eingeschleppte Pflanzen zunehmend verdrängt werden, baut der Verein in sogenannten Saatgutgärten an. Sauerampfer, Arnika und andere regionale Arten sollen so auf sächsischen Blühwiesen wieder verbreitet werden, sagt Scherzberg.

Erfolg gegen eingeschleppte Pflanzen versprechen sich die Naturschützer außerdem über Aufklärungsarbeit, etwa durch Vorträge bei Schulkindern. "Die Kinder müssen lernen, dass es Pflanzen gibt, die gefährlich sind und die eigentlich nicht in unser Ökosystem gehören", so Scherzberg. Denn viele Neophyten haben ihren Anfang in Gärten gemacht und wurden anschließend nicht richtig entsorgt. "Freie Presse" stellt die bekanntesten Eindringlinge vor.