Drei Erzgebirger und ihr langer Weg nach Osten

Über Schotter und Holperpisten: Die Tajik-Rally führt quer durch Eurasien, und damit durch einige der ärmsten Länder der Erde. Ziel ist es nicht, Erster zu werden.

Von Ulrike Abraham

Großrückerswalde. Das Auto ist mit Werbestickern beklebt. Auf der Motorhaube prangt eine Landkarte, am Kennzeichen ERZ. Verstaubt und etwas verloren steht der Seat zwischen den Berghängen, irgendwo im Kaukasus. Die Straße endet in einem Wasserloch. David Gärtner klickt durch die Fotos auf sei- nem Laptop, an diesem bleibt er hängen.

Anfang September war der 27-jährige Großrückerswalder zur Tajik-Rally aufgebrochen: von Hohenthann in Bayern nach Duschanbe in Tadschikistan, zusammen mit Kumpel Andreas Kluge und Cousin Jonas Gärtner. Ihr Teamname: Easyrider Erzgebirge. Insgesamt 32 Teams hatten sich in diesem Jahr auf den Weg gemacht. Die Route bleibt den Teilnehmern selbst überlassen. "Wirf Reiseführer und Landkarten ins Klo", raten die Rally-Organisatoren auf ihrer Internetseite. Über die Seite konnten die Fans die Fortschritte der Teams verfolgen - und Geld für soziale Projekte spenden, die Kinder in Deutschland und Tadschikistan unterstützen. Seit Ende der Sowjetunion kämpft das kleine Land mit Krisen und Korruption.

Die Erzgebirgs-Easyrider hatten Karten dabei und die Strecke vorher geplant, um alle Visa beantragen zu können. Unterwegs waren sie nicht, wie ihre filmischen Namensgeber, mit dem Motorrad, sondern mit einem 17 Jahre alten Seat Cordoba. Und sie bewiesen Pioniergeist. Nicht immer unbedingt gewollt: "Im Kaukasus hatten wir eine Strecke über einen Pass gewählt, die verursachte bei den Einheimischen Kopfschütteln. Manche haben uns einen Vogel gezeigt." Sie blieben dabei und mussten feststellen: "Da haben wir uns so richtig vertan." Dort entstand auch das Foto, das die drei und ihr 75-PS-Gefährt etwas ratlos zwischen Berghängen zeigt: Der Weg war stellenweise verschüttet. Für 80 Kilometer brauchten sie einen ganzen Tag, rumpelten über Stock und Stein. Zwei Baumstämme, aufs Dach geschnallt, halfen über Pfützen und Löcher. Der Seat überstand alles - tatsächlich unbeschadet.

Damit haben sie quasi die Erwartungen erfüllt: Über zu erwartende Härten machen die Rally-Organisatoren den Teilnehmern keine Illusionen. "Dich erwartet ein echtes Abenteuer", ist auf der Internetseite zu lesen. "Ohne Servicekräfte und Begleitfahrzeuge. Du wirst über gefährliche, schlecht ausgebaute und auch gar nicht vorhandene Straßen fahren. Wenn du feststeckst, musst du dich mit deinem Team selbst wieder ausgraben."

Die Botschaft: Die Rally ist gefährlich, das Leben auch. Vertraut euch und euren Mitmenschen. Und das taten die drei Easyrider: Übernachtet haben sie meist bei Einheimischen. "Wir haben abends irgendwo geklopft und gefragt, ob wir im Garten zelten können - meist durften wir im Haus schlafen." Ein Ehepaar sei in den Schuppen gezogen und habe ihnen das Schlafzimmer überlassen. Wie haben sie sich verständigt? David faltet die Hände neben der Wange und neigt den Kopf: Die Schlaf-Geste ist international.

David Gärtner strahlt, als er davon erzählt. 15 Länder haben die drei durchquert, in Osteuropa, im Nahen und Mittleren Osten. Bei der Frage nach negativen Erlebnissen fällt David Gärtner spontan nichts ein. "Keine." Klar, sie hatten Durchfall. Und auf dem Pamir-Highway wurden sie höhenkrank: Die Straße verläuft auf bis zu 4600 Metern Höhe, ist damit die am zweithöchsten gelegene Fernstraße der Welt. Die Landschaft entschädigte für Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Die Infrastruktur sei stellenweise schwach, aber mit guter Planung - und zwei Extrakanistern Benzin - seien sie gut durchgekommen.

Die im Vergleich zu Europa größere Armut, die Menschen, die dennoch zufrieden wirkten und gastfreundlich waren - das habe ihn tief beeindruckt, sagt David Gärtner. Nach vier Wochen erreichten die drei Easyrider die tadschikische Hauptstadt Duschanbe. Als Letzte, darauf ist David Gärtner stolz: "Unser Ziel war nicht, so schnell wie möglich anzukommen." Sondern Spenden zu sammeln: 2000 Euro kamen zusammen. Diese Summe wird ergänzt durch den Verkaufserlös des Seat: Ihr treues Gefährt haben die drei zurückgelassen. Nach 11.000 gemeinsamen Kilometern.