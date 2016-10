E-Book und Enzyklopädie: Was lesen wir morgen?

Heute ist Tag der Bibliotheken. Ins Leben rief ihn 1995 der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Doch die Bücherstuben sind im Wandel.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 24.10.2016



Zschopau/Marienberg. Es ist still, Papier raschelt, Staub rieselt. Wer dieses Bild vor Augen hat, wenn er an Bibliotheken denkt, dem mögen sie wie ein Anachronismus erscheinen, aus der Zeit gefallen: Wozu brauchen wir heute noch Räume voller Bücher, wenn doch das gesammelte Wissen der Welt online abrufbar ist, ohne Öffnungszeiten?

Doch so einfach ist es nicht. Silke Dost kennt ihre Pappenheimer: Die in den Regalen und die davor. Seit 1988 ist die Zschopauer Bibliothek ihr Reich. "Google kann nur der Anfang einer Recherche sein", sagt sie gelassen. Im Internet verbreiten sich Informationen ungeprüft. Dennoch: Das gedruckte Lexikon hat ausgespielt. Wikipedia schlägt Brockhaus, der in Zschopau noch die Regale ziert.

Schon in der Antike sammelten Menschen Schriftrollen. Seit jeher sind Bibliotheken Orte, an denen Wissen bewahrt und verbreitet wird - und als solche werden sie auch nicht aussterben, ist sich Silke Dost sicher. Doch ihr Charakter werde sich ändern. Zschopau und auch die Bibliotheken in Marienberg, Wolkenstein und Pockau-Lengefeld haben sich Online-Bibliotheken angeschlossen: Im Verband "Liesa" zum Beispiel sind 31 Bibliotheken Mitglied. Für 25.000 Euro im Jahr erwerben sie Lizenzen für E-Books, die sie sich teilen. Das wäre mit Büchern aus Papier unmöglich.

Vielleicht sind irgendwann einmal alle Bücher digitalisiert. Die Deutsche Nationalbibliothek arbeitet daran, weiß Silke Dost. Nicht zuletzt, um alte, vergriffene Bände für die Nachwelt zu bewahren. Theoretisch müsste dann niemand mehr das Haus verlassen, um an Inhalte zu gelangen. Doch für Silke Dost sind Bibliotheken vor allem auch Kommunikationszentren. Sie freue sich, wenn die Generationen zusammenkommen, vom Schüler bis zum Rentner. "Und niemand muss hier flüstern."

Ähnlich sehen es ihre Kolleginnen. "E-Books sind praktisch für Leser, die nicht mehr mobil sind, sagt Michaela Löschner. Sie betreut die Bibliotheken in Pockau und Lengefeld, mit drei Außenstellen in Reifland, Lippersdorf und Wernsdorf. "Unsere älteren Leser freuen sich, dass sie die Schrift größer einstellen können", erzählt Brigitte Weißflog von der Stadtbibliothek Marienberg. Vor allem Kinder sollten beides nutzen, Bücher und E-Books, gibt die Wolkensteiner Bibliothekarin Uta Liebing zu bedenken. "Das ist wichtig für die Sinne." Gibt es also auch in 50 Jahren noch Bücherregale in Bibliotheken? Ja, davon sind alle vier überzeugt. Am Ende ist es eine Glaubensfrage, ob die Leser durch die Seiten blättern - oder wischen. Hauptsache, sie lesen.