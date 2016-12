Ein Mann macht sich auf zu Stationen seines Lebens

Die Laienspielgruppe Dittmannsdorf/Witzschdorf hat vor rund 150 Besuchern das Stück "Wege" aufgeführt. Das Publikum war von dem Werk und der Inszenierung angetan.

Von Dirk Trautmann

erschienen am 27.12.2016



Witzschdorf. Die Besucher, die am späten Heiligen Abend in die Witzschdorfer Kirche kommen, wissen, was sie erwartet. Nicht im Detail, aber dass es ein Abend der Besinnung, einer zum Nachdenken und Diskutieren wird. Für 150 Besucher gehörte dieser Moment der Besinnlichkeit erneut zur Weihnacht, nach Bescherung und Abendessen brauchte auch der Geist Nahrung. Und diese Nahrung gab es am Samstag nicht nur reichlich, sondern auch gehaltvoll, dargeboten von der Laienspielgruppe Dittmannsdorf/Witzschdorf im Stück "Wege". Geschrieben hatten es Nils und Torsten Wohmann.

Auf einem dieser Wege ist Torsten Wohmann als ein Pilger unterwegs, der sich selbst in einschneidenden Stationen und Situationen seines Lebens begegnet. Bei diesen Rückblicken auf sein Leben wird der Pilger wiederum dargestellt von Philipp Wenzel. Er begegnet unter anderem seiner Ehefrau, die vor Jahren gestorben ist, und Sarah Wagner stellt diese ganz bewegend dar. Vor allem eine Szene wird in Erinnerung bleiben, als diese Frau die Nachricht vom Tod der Tochter erhält. Sie bricht zusammen, und der Ehemann ist nicht fähig, sie zu trösten, weil sie es nicht zulässt.

Es sind solche starken Momente, die das Stück "Wege" tragen, wie auch die Szene, in der die Hauptperson stirbt. Aber jedem Abschied, heißt es, wohnt ein neuer Anfang inne, und es wäre nicht ein Stück der Laienspielgruppe am Heiligen Abend, wenn nicht ein Lösungsweg aufgezeigt würde. Hier ist der Anfang bekannt, das Kind in der Krippe ist allgegenwärtig, es ist schließlich Weihnachten. Wie so oft brauchte das Publikum nach Ende der Aufführung einige Momente, dann dankte es den Darstellern und den Stückschreibern. Zum ersten Mal war Veit Herrde bei der Christnachtsfeier in Witzschdorf, eine Empfehlung hatte ihn neugierig gemacht. "Ich bin froh, dass ich hergekommen bin, denn das war sehr gut. Liebe, Glaube und Hoffnung haben die große Rolle gespielt. Was man selbst nicht schaffen kann, kann man getrost in Gottes Hände geben, so habe ich das Stück verstanden. Die Hoffnung auf Gott und dass selbst die, die resigniert haben, die Hoffnung nie aufgeben brauchen", sagte der Besucher aus Weißbach. Für Ines Heinig gehört die Christnachtsfeier zu Weihnachten dazu, und sie war auch diesmal mit Erwartungen gekommen. "Es gehört viel Mut dazu, solche Themen aufzugreifen und die Umsetzung war beeindruckend", sagte die Witzschdorferin.

Das Stück "Wege" ist am 14. Januar, 19.30 Uhr in der Strobel-Mühle Pockau und am 15. Januar, 16.30 Uhr in der Kreuzkirche Chemnitz zu sehen.