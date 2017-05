Ein gedrechselter Hut sollte aus Eschenholz bestehen

Tausende haben am Wochenende das Treffen des Drechslerforums auf dem Saigerhüttengelände in Olbernhau-Grünthal besucht. Die Gäste kamen aus ganz Europa und darüber hinaus.

Von Jan Görner

erschienen am 08.05.2017



Olbernhau. Wer meint, Drechseln sei eine rein erzgebirgische Domäne, ist am Wochenende eines Besseren belehrt worden. Gedrechselt wird auf der ganzen Welt. Selbst eine brasilianische Gruppe hat sich am Treffen der Mitglieder des Drechselforums in Olbernhau beteiligt. Tausende Besucher haben sich am Wochenende auf dem Saigerhüttengelände über die Vielgestaltigkeit des Drechselns informiert.

Dabei konnten auch viele Drechsler bei ihrer Arbeit beobachtet werden. Ambros Lora aus Zell am See etwa drechselt Holzhüte, die sich von Weitem kaum von einem Filz- oder Textilhut unterscheiden lassen. Natürlich trägt er sie selbst. "Sie fühlen sich nicht anders an als ein ganz normaler Hut", sagte der Österreicher. Allerdings muss er vorher bei seinem Kunden ganz genau Maß nehmen. Am liebsten verwendet er dabei Eschenholz. "Das hat eine wunderbare Maserung", findet der Fachmann.

Das Drechselforum aus der Pfalz nutzte die Chance, um sich nicht nur als Drechsel-, sondern auch als Weinregion vorzustellen. Thomas Ernst hielt unter anderem mehrere Weinflaschenverschlüsse in der Hand. Ein Teil davon ist tatsächlich aus Weinreben gedrechselt. Das sei nicht einfach, so der Sinsheimer. "Das Holz ist sehr spröde, hat viele Einschlüsse und ist häufig auch von Würmern befallen", sagte er. In einem der Zelte drechselte Peter Hromek aus Sinntal Dekorationsschalen. Jede einzelne davon mutet eher wie ein Kunstwerk an als ein Handwerksprodukt.

Die große Resonanz freute Roland Steinert, Inhaber des Drechselzentrums Olbernhau. Er zählte zu den Hauptorganisatoren, veranstaltet wurde das Treffen von den Drechselfreunden Erzgebirge. Dessen Bruder Martin freute sich auch über die internationale Resonanz. So seien Besucher aus Großbritannien, wo es viele Drechslertreffen gebe, angetan gewesen von der Veranstaltung: So etwas hätten sie noch nie gesehen. Heiner Stephani aus Olbernhau formulierte es so: "Das Treffen ist ein Riesenglück für Olbernhau und das gesamte Drechslerhandwerk im Allgemeinen."