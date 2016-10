Ein kleines Wunder: Theo Hugo wird heute ein Jahr alt

Der junge Großrückerswalder ist schwerstbehindert. Eine neue Möglichkeit, ihn zu ernähren, hat zuletzt seine Lebensqualität deutlich verbessert.

Von Jan Görner

erschienen am 29.10.2016



Großrückerswalde. Theo Hugo wird heute ein Jahr alt - ein Wunder für seine Eltern und die ganze Familie. Dabei sind die Prognosen der Ärzte für den jungen Großrückerswalder nicht gut. Jeden Tag mussten und müssen seine Eltern Katja Schneider und Sven Tippmann mit dem Schlimmsten rechnen.

Theo Hugo leidet ständig an schlimmen epileptischen Krämpfen. "Keiner weiß so recht, warum" sagt seine Mutter. Sie weiß, dass sie ihren jüngsten Sohn vielleicht schon bald hergeben muss. Darüber sprechen sie und Sven Tippmann ganz offen. "Wir genießen einfach jeden Tag und sehen das immer wieder als Geschenk", sagt sie.

Täglich gehen die Eltern mit ihrem Sohn nach draußen. Selbst in der Kidsarena in Marienberg ist er schon mit gewesen. Tapfer sei der kleine Kerl. Alle vier Stunden erduldet er das Kathedern der Blase. Zurzeit leidet er zusätzlich an einer Bronchitis. Deshalb müssen Nasen- und Rachenraum noch häufiger abgesaugt werden als ohnehin schon.

Sehen kann Theo Hugo seine Eltern höchstwahrscheinlich nicht. Vielleicht nimmt er Licht und Schatten oder Bewegungen wahr. Sich selbst zu bewegen, ist für ihn unmöglich. Dennoch spielt er gern Ball - allerdings braucht er dazu Hilfe. Wenn jemand seine Hände oder Füße zum und mit dem Spielzeug bewegt, freut er sich. "Dann lächelt er", berichtet seine Mutter.

Seit einiger Zeit kann Katja Schneider ihren Sohn sogar füttern. Birnenbrei mag Theo Hugo am liebsten. Die beiden Sonden im Magen und Dünndarm, über die zuvor Nahrung und Medikamente verabreicht wurden, sind mittlerweile entfernt. Sie wurden durch einen sogenannten Button im Magen ersetzt. Über ihn wird der Junge ernährt, wenn er zum selbstständigen Essen keine Lust hat. Der Button hat keinen außerhalb der Bauchdecke liegenden Schlauchfortsatz wie die alten Sonden, sondern lediglich einen kleinen verschließbaren Knopf mit einem Deckel. Er ist ohne operativen Eingriff austauschbar und kann auch problemlos gereinigt werden. So gefüttert, spürt Theo Hugo, wenn er satt ist - eine neue Erfahrung für ihn. Obwohl er das nicht sagen oder sich durch Geräusche oder Gesten verständlich machen kann, wissen die Eltern anhand des gestiegenen Pulses, dass ihr Sohn genug gegessen hat. "Das ist für ihn eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität", sagt die 32-Jährige.

Ein Problem hat die Familie dennoch. Wenn sie auf Reisen gehen will, und sei es nur ein Ausflug, dann braucht sie zwei Autos. Theo Hugo hat noch zwei Brüder. Außerdem ist für das Geburtstagskind ständig eine Intensivpflegekraft im Dienst. In Anspruch nehmen sie diese nur vom Morgen bis zum späten Nachmittag. Nur so kann Katja Schneider ihre Ausbildung zur Altenpflegerin fortsetzen und Sven Tippmann seinem Beruf als Bäcker nachgehen. Die Lösung des Problems wäre ein gebrauchter Kleinbus, wobei die Familie auf Hilfe aus einem Autohaus hofft. Sie würde gern ein solches Gefährt erwerben, um das gesamte Zubehör, die technischen Geräte und Hilfsmittel für ihren Sohn unterbringen zu können.

Kontakt: